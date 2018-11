Efter mange overvejelser om, hvad der skulle ske med Moppers aske, er beslutningen nu taget.

Den 21. november 2016 mistede ‘Familien fra Bryggen’ et medlem, da Ann Patricia Christiansen – bedre kendt som Mopper – gik bort efter kort tids sygdom.

Det har taget hårdt på den folkekære familie, og i lang tid har Linse haft Moppers aske stående derhjemme i en urne, fordi hun ikke var helt klar til at sige endeligt farvel. Linse har dog tidligere fortalt, at der var en særlig plan for, hvad der skulle ske med Moppers aske:

'Nu skal jeg fortælle jer, hvad vi gør. Vi vælger en smuk sommerdag, hvor ingen af os er på ferie eller skal noget. Hvor der ikke er nogen bagkant. Peter fra Haraldsborg har en ven, som har en båd, og den har Mopper tidligere været med ude og sejle i. Planen er, at hun skal strøs ud på havet. Mopper elskede at være på vandet, og det bliver så hendes sidste sejltur,' lyder det i Linses bog ‘Mopper og mig’, som udkom sidste sommer.

I aftenens afsnit af ‘Familien fra Bryggen’ viser det sig dog, at planerne for Moppers aske er blevet ændret sidenhen:

»Nu er vi her i England for at sprede Moppers aske. Og det er dejligt at være her. Jeg er jo halv englænder, jeg føler mig så meget hjemme,« fortæller Linse i aftenens afsnit.

»Jeg er spændt på, om hun har Mopper med. Tænk, hvis hun ikke må få hende med på grund af usømmelig omgang med aske eller sådan noget,« lyder det bekymret fra Geggo i lufthavnen.

Medbragt i plastikpose

Heldigvis viser det sig, at Geggo ikke har noget at være bekymret for:

»Hun står lige der i plastikposen. Jeg fik hende med. jeg gik bare med hende under armen. Men der var en spansk dame, som så rigtig sur og ud spurgte: “Hvad er det der?”. Så sagde jeg: “Mi madre muerto”,« forklarer Linse og tilføjer, at hun forklarede damen på spansk, at hun ville sprede sin mors aske udover et bjerg i England.

»Og så skiftede hun bare lige pludselig, og så var hun mega sød og sagde: “No problem”, og så fik jeg lov at gå.«

»Det er altså lidt mærkeligt, synes jeg. Altså, det er dit ønske, din mor. Men det er lidt mærkeligt. Den er ikke engang i bobleplast,« siger en skeptisk Geggo.

»Jeg havde måske lige pakket den lidt ind eller noget. Min mor, hun er iskold, hun tager urnen med i en pose,« fortsætter hun.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk