I 25 år holdt de sammen.

Men nu afslører popstjernen Kim Wilde og husbonden Hal Fowler, at de - i al hemmelighed - er gået hver til sit. Det sker i en fælles besked på Twitter.

»Kim Wilde og Hal Fowler ønsker at meddele, at de i mindelighed blev separeret sidste år og er blevet skilt. Ingen tredjepart er involveret. De forbliver på god fod og ønsker kun det bedste for hinanden i de næste faser af deres liv,« lyder det.

De slår samtidig fast, at de ikke har yderligere kommentarer til bruddet.

Kim Wilde og Hal Fowler mødte hinanden, da de begge spillede med i musicalen 'Tommy'.

De blev sidenhen gift i 1996.

Kim Wilde har været et velkendt navn i musikbranchen siden 1981, da hun slog igennem med nummeret 'Kids In America'.

Hun har turneret med verdensstjerner som Michael Jackson og David Bowie, og er fortsat aktiv den dag i dag, hvor hendes seneste turné løb af stablen så sent som september i år.

Hal Fowler har haft flere skuespiljobs. Bedst kendt er nok hans rolle i 'Solo: A Star Wars Story' fra 2018, hvor han spillede Mimban løjtnant.

Eksægteparret har to børn sammen.