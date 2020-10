Onsdag var der høring i sagen om, hvem der i fremtiden skal være formynder for Britney Spears, der har været umyndiggjort siden sit sammenbrud i 2008.

Og her afslørede sangerindens advokat, Sam Ingham, bekymrende nyt om hendes mentale tilstand.

Det skriver TMZ, der har fået indsigt i sagsakterne. Ifølge det amerikanske sladdermedie sammenlignede advokaten Britney Spears' mentale tilstand med en patient, der ligger i koma.

Værgemålet over Britney Spears har betydet, at det i de sidste snart 13 år primært har været hendes far, Jamie Spears, som har bestemt over stort set alle aspekter af hendes tilværelse.

I 2019 trak Jamie Spears sig dog som værge, da han gennemgik nogle sundhedsmæssige udfordringer, og det fik tidligere i år Britney Spears til at anmode domstolen om at få sin selvstændighed tilbage.

Ifølge TMZ er sagen nået til et punkt, hvor Britney Spears i stedet har anmodet om, at der bliver tilføjet endnu en værge – udover hendes far – i formynderskabet.

En af uenighederne i sagen er, at advokaten påstår, at Britney Spears ikke gider at optræde eller indspille mere musik, mens faderen angiveligt presser på for at få hende til at fortsætte sin karriere.

I retten onsdag opstod der en diskussion om, hvorvidt at det er nok, at Britney Spears' advokat beretter om sangerindens mening i sagen, eller om hun selv skal skrive under på en erklæring, der bekræfter advokatens udsagn.

Og det var angiveligt i denne forbindelse, at hendes advokat sagde til dommeren, at selvom sangerinden ikke fysisk er i koma, så er hun ikke i stand til at underskrive en erklæring omhandlende formynderskabet, da hendes mentale tilstand er som en »komapatients.«

Advokaten tilføjede herefter, at advokater efter lovgivningen kan tage beslutninger for klienter, der ligger i koma.

Dommeren i sagen valgte at udskyde sin beslutning om emnet til et senere tidspunkt.