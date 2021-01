Tirsdag meldte tv-vært Jes Dorph-Petersen ud på sociale medier, at han er blevet opsagt fra sin stilling på Go' Aften Live', efter TV 2 har kørt en advokatundersøgelse om sexisme på arbejdspladsen.

I den forbindelse nævnte han, at der var tale om to sager, hvor kvinder havde følt sig krænket. Han skriver dernæst, at han er repræsenteret af advokat Mette Grith Stage. Og at hun mener, der er sket et justitsmord.

»Jeg er helt enig med Jes i, at han har fået en urimelig behandling. Det gælder både selve processen, hvor man mere eller mindre ukritisk har lagt kvindernes forklaringer til grund og uden videre tilsidesat min klients forklaring, men først og fremmest sanktionen,« siger Mette Grith Stage og uddyber:

»Selv hvis Jes i sin tid måtte have udvist en adfærd, som i dag måtte betegnes som upassende eller krænkende, så er det helt ude af proportioner, at det henholdsvis 18 og 20 år efter skal have den voldsomme konsekvens, at Jes ikke længere er egnet som vært på TV 2. Jeg mener, at min klients retssikkerhed er blevet krænket, så meget kan jeg sige.«

Advokaten fortsætter videre med at forklare, at konsekvensen, der er faldet nu, ikke hænger sammen med, at der er tale om to episoder, som skete for så lang tid siden.

»Selv hvis der skulle være sket noget dengang, så mener jeg ikke, at sanktionen står mål med 'krænkelserne' (Mette Grith Stage beder om at krænkelserne, kommer i anførselstegn, red.), der er sket for mere end 18 år siden. Her skal man også tænke på, at der altså ikke er sket noget siden dengang,« siger hun videre.

Kan du sige noget om, hvad der er sket ved de to episoder?

»Nej, det vil jeg ikke nærmere ind på. Til dels har de to kvinder en anden version end min klient, og desuden var jeg ikke til stede. Jeg vil henvise til, at man læser mere i Politikens artikel.«

Men selvom der er gået lang tid, vil det så ikke være afgørende, hvor alvorlige forseelser, der er tale om? Altså i forhold til om sanktionen er for hård?

»Da jeg ikke kan komme ind på, hvad der er sket, så kan jeg ikke rigtig svare på det spørgsmål.«

Advokaten gentager dog, at noget af det, der gør sig gældende, er, at der er gået så lang tid siden episoden, og at man ikke har kunnet bevise noget.

Hun retter kritik af TV 2.

»Selvfølgelig er der kommet rigtig meget godt ud af MeToo-bølgen, men der er nogle - og her tænker jeg blandt andet på TV 2 – som er blevet totalt Metoo-forskrækkede og på den baggrund har truffet nogle – i min optik – urimelige beslutninger. Det er Jes' sag er godt eksempel på.

Politiken har tirsdag aften udgivet en artikel, hvor Jes Dorph-Petersen udtaler sig, og hvor avisen refererer, hvad der skete ifølge undersøgelsen.

Desuden har TV 2 svaret på den kritik, der er rejst i en mail:

'Vi kan ikke udtale os i detaljer om Jes Dorph-sagen, fordi der – bl.a. som følge af GDPR – er et hensyn til de kvinder, der i fortrolighed har delt deres historier med advokatfirmaet og TV 2. #MeToo handler om, at der er ofre, og der er ingen vindere i disse sager. Det gør ondt, når der er fokus på #MeToo – både på dem, det er gået ud over, og på dem, der bliver anklaget for krænkelser,' lyder det i et skriftligt svar fra TV 2s indholdsdirektør Lotte Lindegaard.