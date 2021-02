Det er så yndigt at følges ad, for to som gerne vil sammen være, lyder den kendte bryllupssalme.

Og sammen ville skuespilleren Nikolaj Lie Kaas og hans hustru, Anne Langkilde, gerne være, da de mandag kunne fejre kobberbryllup.

Men det satte coronapandemien en stopper for. Og derfor måtte Anne Langkilde selv nyde tonerne til netop 'Det er så yndigt at følges ad', da hendes veninder mandag kom forbi for at fejre parret.

»Altså Niko er her ikke, men fuck det,« griner en af veninderne i en video af optrinet, som Nikolaj Lie Kaas efterfølgende fik tilsendt og nu har delt på sin Instagram-story.

Nikolaj Lie Kaas og Anne Langkilde i 2017.

Her ser man en tydeligt chokeret Anne Langkilde i morgenkåbe åbne døren, hvorpå der hænger et hjerte i pap med påskriften 'A + N'.

Til Billedbladet fortæller Anne Langkilde, at Nikolaj Lie Kaas har været i London siden september for at filme tredje sæson af tv-serien 'Britannia', og at det ikke har været muligt for familien at rejse frem og tilbage for at se hinanden under de nuværende coronarestriktionerne.

Derfor måtte også kobberbrylluppet fejres hver for sig.

»Nu tæller vi dagene til, at han kommer hjem, og så må vi fejre vores kobberbryllup på et senere tidspunkt,« siger Anne Langkilde til ugebladet.

Parret blev gift på Københavns Rådhus i 2008 og har to børn sammen, Gerda fra 2006 og Esther fra 2010.