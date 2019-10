Det er ikke ofte, sangerinden Adele deler ud af sit liv på Instagram - men når hun gør, bliver hendes fans ellevilde.

Meget anderledes er det da heller ikke denne gang, hvor hun har delt et billede, der tydeligt bevidner hendes vægttab.

'Jeg plejede at græde, men nu sveder jeg,' skriver hun i Instagram-oplaget, som blev lagt op sent torsdag aften dansk tid og siden er endt på flere avisforsider.

På Instagram har næsten to millioner brugere da også allerede tilkendegivet deres opbakning med et like.

Og i kommentarsporet italesætter flere af hendes fans, at hun ser vidunderlig ud. Andre påpeger, at hendes kraveben nu er helt tydelige.

Ifølge The Mirror har den 31-årige sangerinde tabt mere end seks kilo, efter hun er begyndt til pilates.

Vægttabet er påbegyndt i kølvandet på skilsmissen med hendes partner gennem syv år, Simon Konecky.

De underskrev for nylig skilsmissepapirerne efter at have været separeret siden april. De to nåede at være gift i to år og fik sammen sønnen Angelo.

Siden er hun blevet set sammen med kunstneren Skepta, og der går flere rygter om, at der er opstået en romance mellem de to.

Adele er dog notorisk kendt for at holde sit privatliv meget... privat. Og flirten mellem de to er derfor ikke blevet officielt bekræftet.

De to har dog kendt hinanden i flere år, hvor de på de sociale medier har rost hinandens musikalske indspark.

Blandt andet delte Adele tilbage i 2016 et billede af Skepta med teksten 'Tottenham Boy' og et hjerte. De er nemlig begge fra den engelske by.