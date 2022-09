Lyt til artiklen

Der kan være mange årsager til, at man får ondt i ryggen.

Men for Adele er det hverken tunge løft eller en dårlig arbejdsstilling på scenen, som er synderen.

Det er tværtimod hendes søn, der er skyld i, at en diskus i rygsøjlen ikke er helt god.

Det fortæller hun i et interview med Elle Magazine.

Den uheldige hændelse skulle være fundet sted i januar i 2021.

Her var Adele på badeværelset, og da hun kom ud, sprang hendes dengang 8-årige søn Angelo frem og skræmte hende.

Og det lykkedes altså i sådan en grad, at Adele fik en rygskade.

Det er nu ikke, fordi det er helt fremmed for hende at kæmpe med ryggen, for hun har angiveligt haft dårlig ryg lige siden sine teenageår.

Adele har sønnen Angelo Adkins med sin eksmand, Simon Konecki, som hun var gift med fra 2018 til 2021.

Hun danner i dag par med sportsagenten Rich Paul.

Hun startede året med en byge af kritik fra sine fans, da hun med kun én dags varsel udskød en række koncerter i Las Vegas.

Dette skete i en grædende video på hendes Instagram-profil.

Årsagen var, at showet ikke var blevet færdigt, og at halvdelen af hendes hold var ramt af corona.