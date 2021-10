I 2019 fik Adele og hendes eksmand, Simon Konecki, fra hinanden.

Parret har sammen den nu 9-årige søn, Angelo. Og for ham har det været svært at forstå, hvorfor mor og far ikke længere skulle være et par. Det fortæller sangerinden til Vouge.

»Han har så mange simple spørgsmål, jeg ikke kan svare på, fordi jeg ikke kender svaret,« forklarer hun til modemagasinet.

»'Hvorfor elsker du ikke min far mere?' spurgte sønnen. Hvortil jeg svarede: 'Jeg elsker din far. Jeg er bare ikke forelsket,« forklarer Adele og tilføjer: »Jeg kan ikke få det til at give mening for en 9-årig.«

I samme ombæring havde Angelo svært ved at greje, hvorfor forældre ikke stadig kunne bo sammen på trods af bruddet.

Noget, den 33-årige 'Hello'-sangerinde også havde svært ved at give en forklaring på.

»Det er bare ikke det, folk gør, når de bliver skilt. 'Men hvorfor ikke?' Jeg ved det f ------ ikke. Det er ikke, hvad samfundet gør,«

I interviewet afslører Adele desuden, at der – »selvfølgelig« – vil være en sang, der handler om »ting, der skete« i hendes forhold, på hendes kommende album.

Adele og Simon Konecki dannede par fra 2011 frem til 2019. I dag danner sangerinden par med den 39-årige sportsagent Rich Paul.