Gennem de seneste år har den engelske sangerinde Adele tabt sig en hel del.

Om 31-årige Adele har tabt sig, fordi hendes fans kritiserede hendes krop eller af en anden årsag skal være usagt, men hendes fans er stadig ikke tilfredse.

De kritiserer nemlig stadig hendes udseende. Det skriver The Sun.

Og det er stadig kroppen, som er problemet for sangerindens mange fans. Nu synes de bare, at hun er for tynd.

Adele har tabt sig en hel del over de seneste år. Vis mere Adele har tabt sig en hel del over de seneste år.

'Hvorfor gør Adele det her til hende selv? Vægttabet får hende til at se ældre ud. Der må være en sundere måde at gøre det på?', skriver en person eksempelvis på Twitter.

Derudover har nogle af dem ændret mening omkring Adele over de seneste år.

Mellem 2011 og 2016 opfordrede flere hende til at tabe nogle kilo, fordi hun så usund ud, hvilket gjorde fansene bekymrede for hende.

Ifølge The Sun har melodien dog en anden lyd i 2020. Nu opfordrer fans Adele til at spise mere, fordi hun ser for tynd ud, hvilket gør dem bekymrede for stjernen.

But wait a damn minute! Why would Adele do this to herself? The weight loss has aged her dramatically! Surely there was a healthier way to go about it? With all her money? pic.twitter.com/3rI3949JPE — sickandtired (@wuksbackup) January 4, 2020

Alle kommentarerne omkring sangerindens krop kommer efter en ferie, hvor der er blevet taget nogle billeder af hende.

31-årige Adele ser ellers glad ud på de fleste af billederne. Hun var på ferie sammen med Harry Styles fra One Direction og tv-værten James Corden.

Engelske Adele er blandt andet kendt for store hits som 'Hello' og 'Someone Like You'.

Man forstår godt, hvis Adele føler, det er svært at gøre sine fans tilfredse, når det kommer til hendes krop.