Den britiske sangerinde Adele har mistet til sin far, Mark Evans.

Han blev 57 år og led af tarmkræft.

Det skriver det britiske medie The Sun, der også mener at vide, at Adele er knust over nyheden om dødsfaldet, trods den 33-årige sangerinde har været åben omkring, at hun ikke havde noget kærligt forhold til faren.

Mest offentligt var kritikken af faren, da hun påtalte ham i en af sine takketaler til Grammy Awards i 2017.

»Jeg elsker ikke min far, sådan er det. Det betyder ikke så meget,« sagde hun bramfrit fra scenen, hvor hun i stedet takkede sin manager.

Mark Evans forlod Adele og hendes mor, Penny Adkins, da Adele var tre år gammel.

Det svigt begrundede faren selv med sin fortid som alkoholiker.

»Jeg var en rådden far på et tidspunkt, hvor hun virkelig havde brug for mig. Jeg drak to liter vodka og syv-otte øl hver dag,« forklarede Mark Evans til det britiske medie The Sun tilbage i 2011.

»Jeg var dybt skamfuld over, hvad jeg var blevet til, og jeg vidste, at det bedste, jeg kunne gøre for Adele var at sikre mig, at hun aldrig så mig i den tilstand.«

Da Mark Evans offentliggjorde, at han led af kræft i 2013, sagde han i samme ombæring, at han frygtede aldrig at møde sit barnebarn, Adeles 8-årige søn Angelo, som hun har med eksmanden Simon Konecki.

Mark Evans boede størstedelen af sit voksne liv i Cardiff i Wales, hvor han arbejdede som VVS'er.

Han efterlader sig også sønnen Cameron O'Sullivan, som er halvlillebror til Adele.