Det kan være svært ikke at støde nogen i den tid, vi lever i. Det har popstjernen Adele måttet sande, efter at hun søndag lagde et billede på Instagram af sig selv i et karnevalskostume.

Det er nemlig langtfra alle, der er begejstrede for supertstjernens ‘udklædning’. Flere mener, at Adele er gået over stregen, og beskylder hende for ‘kulturel appropriation’.

De stærke beskyldninger skyldes, at Adele har taget en bikini i farverne fra Jamiacas flag på – samtidig med, at hun har sat sit hår i såkaldte ‘Bantuknolde’, som er er knolde lavet af fletninger.

Til billedet har hun tilføjet teksten:

'Glad for det, der ville have været 'Notting Hill'-karneval, mit elskede London’.

Og det er åbenbart helt galt, mener mange, der altså beskylder hende for kulturel appropriation, som er, når man benytter sig af noget fra en anden kultur uden selv at være en del af den.

Det er især hårknoldene, som typisk associeres med folk, der har afrikanske rødder, som har fået kritikerne op af stolene.

På de sociale medier hagler kritikken ned over den populære stjerne, skriver både Independent og Daily Mail. En bruger skriver – ifølge Independent – for eksempel:

'Bantu-knolde' skal ikke bæres af hvide mennesker i nogen kontekst. Punktum.'

Adele har indtil videre ikke svaret de mange kritikere, men det er ikke første gang, at hun bliver mødt med kritik på de sociale medier.

Tilbage i 2019 – efter at popstjernen blev skilt fra sin mand gennem syv år Simon Konecki – tabte hun sig voldsomt. Hele 45 kilo røg der af den engang så runde sangerinde, og det fik flere fans til at blive bekymrede for, at hun havde tabt sig for meget.

Og også tidligere i august blev nogle fans bekymrede, da Adele lagde et billede ud på de sociale medier, hvor mange ikke kunne genkende hende.