Den britiske sangerinde Adele chokerer igen sine fans med et nyt billede på Instagram.

Det sidste år har Adele nemlig gennemgået en stor forvandling og tabt sig mere end 45 kilo, men det seneste billede af superstjernen har altså fået en del fans til at spærre øjnene op.

Billedet, som Adele har lagt på Instagram, er en hyldest til Beyonce og hendes nye album, 'Black Is King'. Opslaget har fået næsten fire millioner likes og over 41.000 kommentarer.

'Tak, fordi du altid får os til at føle os elsket gennem din musik,' skriver Adele til oplaget.

'Thank you Queen for always making us all feel so loved through your art'

Men det er ikke billedteksten, der har fået fansene til at måbe. Flere af fansene kan nemlig slet ikke genkende Adele på billedet.

'Er det Adele?' er der blandt andet en fan, der skriver, og en anden bakker op: 'Jeg kan slet ikke se, at det er hende.'

Vægttabet startede i 2019, da Adele blev skilt fra sin mand gennem syv år, Simon Konecki.

Siden da har flere fans udtrykt deres bekymring om det store vægttab. Især tidligere på året, hvor Adele for første gang viste sin nye krop frem, kom der mange kommentarer fra fansene.

Flere skrev, at hun blandt andet var blevet alt for tynd, og at hun så syg og gammel ud.

Og det er da heller ikke nemt for Adele at gøre sine fans tilfreds. Da hun havde lidt på sidebenene, mente fansene nemlig, at hun var for tyk.