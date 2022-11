Lyt til artiklen

'Uh-dale'. Siger det dig noget?

Hvis ikke, så har du altså udtalt sangerinden Adeles navn helt forkert – men bare rolig: du er langt fra alene.

Det afslører hovedpersonen selv, efter en fan fra London stillede et spørgsmål om hendes sangskrivning under en spørgsmålsrunde i anledningen af udgivelsen af ​​musikvideoen til 'I Drink Wine'.

»Jeg elsker det. Hun sagde mit navn perfekt!« lød det ifølge PageSix fra Grammy-vinderen, hvorefter hun selv udpenslede udtalen for publikummet.

Adskillige fans er dog noget forbløffet over denne nye viden, hvorfor flere er strøget til tasterne.

'Jeg har aldrig nogensinde kendt nogen med navnet 'Adele', der blev kaldt 'Uh-dale', det har altid været 'A-del',' skriver en Twitter-bruger, mens en anden slår fast:

'Adele det er et italiensk navn, glem britisk udtale'.

Noget tyder dog på, at 'Hello'-sangerinden, hvis fulde navn er Adele Laurie Blue Adkins, går meget op i sit navn.

I december 2021 afslørede hun over for YouTube-stjernen NikkieTutorials, at hun ikke bruger sit efternavn, fordi »Adele Adkins ikke lyder lige så godt som Adele« og kaldte efternavnet for »kedeligt.«