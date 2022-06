Lyt til artiklen

Adam Price og Katherine Diez danner par.

Det offentliggør de begge i hver deres opslag på Instagram, som har fået samme ordlyd:

»Vi er to, som godt kan lide hinanden, og som ikke har lyst til at skjule det mere,« skriver de til et billede af dem i tæt omfavnelse på Bornholm.

»Og i dag er himlen blå,« sluttes det kortfattede opslag.

Katherine Diez (@katherine_diez)

Katherine Diez er 33 år og kendt som debattør og litteraturanmelder for Berlingske.

Adam Price er 55 år og kendt særligt fra DR-programmet 'Spice med Price' med sin bror James Price, ligesom han også er manuskriptforfatter.

Frem til januar i år dannede Katherine Diez par med klimaminister Dan Jørgensen.

Her meldte parret ud, at de skiltes som »de bedste venner« efter en fælles beslutning om at gå hver til sit.

I samme måned afslog Adam Price, at rygterne om, at han skulle danne par med Nye Borgerlige-frontkvinden Pernille Vermund, havde noget på sig.

Sidst han officielt havde en kæreste var hudlægen Annesofie Faurschou, som han brød fra i sommeren forrige år.