Tv-kok og manuskriptforfatter Adam Price er blevet single.

Forholdet til kæresten gennem godt to år, Annesofie Faurschou, er nemlig brast.

Det bekræfter den 41-årige hudlæge over for HER&NU.

»Jeg kan bekræfte, at Adam og jeg ikke længere er kærester. Vi skulle have været på en lang udenlandsrejse i foråret sammen, og i stedet blev vi som alle andre tvunget til at holde os hjemme,« siger hun til mediet og tilføjer:

»Det var en stille tid til eftertanke. Jeg fandt ud af, at jeg vil noget andet med livet end Adam. Vi deler ikke samme værdier. Det tog jeg konsekvensen af.«

Parret mødte hinanden tilbage i 2017, da Adam Price var patient i Annesofie Faurschous hudlægeklinik.

Da den 53-årige tv-kok var færdig i sit forløb på klinikken, inviterede han Annesofie Faurschous på en kop kaffe - og resten er historie.

Nu er sidste kapitel i deres kærlighedshistorie dog skrevet.

Adam Price har tidligere dannet par med Mischa Jemer, som han mødte tilbage i 2010. De to gik fra i 2017 efter næsten otte år sammen.

Adam Price har tidligere dannet par med Mischa Jemer, som han blev gift med i 2012. Foto: Erik Refner

Den 53-årige Tv-kok og manuskriptforfatter har to børn fra to tidligere forhold.

Danskerne kender nok bedst Adam Price fra DR-programmet 'Spise med Price', som han laver sammen med sin bror James Price.

Dog kan han skrive meget andet end tv-kok på cv'et.

Han er også manuskriptforfatter og står bag flere successerier som blandt andet 'Borgen', 'Herrens Veje' og 'Nikolaj og Julie'. Ligesom han også kan prale af at være både madanmelder, kogebogsforfatter og restaurantør.