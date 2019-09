Det tyder på, at komikerduoen Adam og Noah har besluttet at stoppe.

'Yalla fuck af vi ses - en sidste gang,' skriver de i teksten på deres kommende turné, der består af 40 shows landet over.

En turné de har valgt at kalde 'Farvel og Tjak.'

'Det har været den vildeste rejse at tage landet rundt og lave sjov med jer; live, på festivaler, på TV, i radioen og alt det der. Tjak fordi vi måtte tage pis på jer, tjak fordi I ville grine med os og tjak fordi I er så fucking luksus,' fortsætter om turnéen.' fortsætter de i teksten om turnéen.

Adam og Noah Foto: www.adamognoah.dk

De to komikere, der til daglig hedder Joel Hyrland (Adam) og Hadi Ka-Koush (Noah), har blot været aktive på den danske comedy-scene i fem år.

På den korte tid er de gået fra at lave små humoristiske videoer på sociale medier, der blev filmet med et håndholdt kamera, til at turnéer med udsolgte shows.

Selvom første show i den nye og sidste turné først er den 6. februar 2020, så var det nemlig allerede udsolgt den 20. maj i år.

Det samme gælder næsten alle deres shows, der afholdes i København. Derfor har de valgt at tilføje to ekstra shows, som man endnu kan nå at få billetter til.