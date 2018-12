En af 90'ernes største action-stjerner slutter sig nu til selskabet af milliardærer, som forpligter sig til at donerer deres formue væk til godgørende formål, når de dør.

Den 63-årige Chow Yun-fat fra Hong Kong fortalte om sit løfte i sidste uge til den sydkoreanske tv-station Munhwa Broadcasting Corporation (MBC), skriver Yahoo News.

Yun-fat har ifølge mediet skabt en formue på omkring 715 millioner dollars (4,7 milliarder kroner) på sin skuespilkarriere. I Vesten er han bedst kendt for de internationale succeser 'Tiger på spring, drage i skjul' og The Replacement Killers.

»Penge er ikke noget, du kan eje for evigt. Når du en dag er borte, bliver du nødt til at lade andre bruge dem,« siger han i interviewet med MBC, og understreger, at hans kone er stor tilhænger af ideen.

Jasmine Tan kommer ikke til at arve en krone, hvis ægtemanden Chow Yun-fat dør før hende.

Chow Yun-fat er med sit løfte den seneste af en lang række milliardærer, som har fulgt Microsoft-ejeren Bill Gates og investoren Warren Buffets formaning om at verdens rigeste skal hjælpe verdens svageste ved at donere hele deres formue til værdigt trængende ved deres død.

Den store gestus kommer ikke som en overraskelse for nogen i hjemstavnen Hong Kong, hvor han ifølge Yahoo News er anerkendt som en aldeles ydmyg mand, der tager offentlig transport og spiser mange af sine måltider på gaderestauranter.

Ifølge konen, Jasmine Tan, har han desuden holdt sig til en simpel Nokia-telefon indtil den døde for nylig.

Chow Yun-fat forklarer sin ydmyge livsstil med en meget fattig barndom, der har lært ham at sætte pris på overhovedet at have mad at spise.