»Jeg kunne have været død.«

Så kontant lyder meldingen fra den danske stjerne Pilou Asbæk, som godt nok på mange måder lever et stjerneliv med luksushoteller og limousiner, når han filmer ude i verden. Men også oplever, at han til tider er den lille brik i et meget stort puslespil.

En af de gange var, da Pilou Asbæk sidste efterår havde landet en rolle i Hong Kong-stjernen Jackie Chans nye actionfilm ‘Project X-Traction’.

I biografien ‘Alting sker på en gang: Et år med Pilou Asbæk’ fortæller han om en actionscene, der skulle filmes i den kinesiske ørken nord for Beijing.

Det var under optagelserne med actionstjernen Jackie Chan, at Pilou Asbæk troede, at han skulle dø.

Filmens stjerne var ikke tilstede. Kun Pilou Asbæk og den futuristiske jeep, han var fører af.

I scenen skulle den danske skuespiller foretage et eksplosivt sammenstød med en lastbil.

Som man vil kunne se, når filmen til næste år får premiere, blev sammenstødet virkelig eksplosivt. Så eksplosivt, at jeepen væltede rundt og landede på taget.

Med Pilou Asbæk indeni.

Jeg følte mig virkelig udsat og skrøbelig. Pilou Asbæk om den voldsomme scene

»Det var helt sindssygt. Jeg var vanvittig chokeret,« fortæller Pilou Asbæk med sjældne bekymringsrynker i panden.

»I situationen føltes det, som jeg kunne dø, at jeg var i fare – hvad jeg garanteret ikke var – og jeg følte mig virkelig udsat og skrøbelig.«

Allerede før ulykken havde Pilou Asbæk følt sig om ikke udsat så isoleret på filmoptagelserne i Kina.

Ud over filmens scenograf var han den eneste europæer. Resten af filmholdet var asiater. Og filmens amerikanske instruktør selv tidligere stuntmand.

Det gav jo et skrig gennem hele branchen. Pilou Asbæk om vennen Jakob Oftebros ulykke

»En hård nyser fra Sydstaterne. Så der var en meget maskulin jargon på filmsettet,« forklarer Pilou Asbæk om tonen på optagelserne, der bestemt ikke var fremmende for, at man som mand udtrykte følelser.

Men dét, der ramte Pilou Asbæk allerhårdest, var følelsen af, at der ikke var nogen, der passede på ham.

Få måneder forinden var hans gode ven Jakob Oftebro kommet voldsomt til skade under indspilningerne af den svenske tv-serie ‘Hamilton’.

Han blev ramt i ansigtet af indholdet af en molotovcocktail og blev indlagt med andengradsforbrændinger. Flere steder i ansigtet var huden brændt væk. Der var frygt for, at han kunne blive blind af de skader, som han pådrog sig.

Andre skuespillere der har oplevet ulykker på jobbet Jakob Oftebro blev i 2018 ramt af en molotovcocktail under optagelserne til den svenske tv-serie ‘Hamilton’. Uheldet gav ham andengradsforbrændinger, hvor huden var brændt væk flere steder i ansigtet. Bodil Jørgensen kom til skade under optagelserne til en ‘Far til fire’-film i 2014, da hun faldt af en traktor og efterfølgende blev ramt af traktoren. Ulykken brækkede alle hendes ribben, begge kraveben var knust, hendes skamben var knust, hendes lunger klappede sammen, og der var blødninger i både lever og nyre. Anna Stokholm var i 2014 tæt på at dø, mens hun gik på skuespillerskolen, da hun faldt igennem en glasrude og skar pulsåren og nerverne over i højre arm. Uheldet betød, at hun var indlagt i en måned på både Rigshospitalet, i Odense og i Hvidovre. Søren Sætter-Lassen var involveret i en alvorlig ulykke i 2012, da en næsten 500 kilo tung scenevæg faldt ned over scenen på Det Kongelige Teater. Ulykken gav ham et kompliceret benbrud og var tæt på at kunne have kostet ham livet.

»Det gav jo et skrig gennem hele branchen. For hvis det kunne ske for den gode mand Jakob, kunne det ske for os alle,« forklarer Pilou Asbæk.

Nu var det sket for ham selv. I en ørken i Kina.

Og selv om scenen helt tydeligt blev langt mere dramatisk og voldsom, end den var tænkt, var der ikke én på filmholdet, der reagerede.

Ikke én, der kom ilende og spurgte, om han var ok.

»Efterfølgende blev følelsen forstærket af, at ingen fra produktionen tog hånd om det.«

»Så jeg endte med om aftenen at måtte skrive til producenterne og give udtryk for, hvordan jeg oplevede det,« forklarer Pilou Asbæk om det farlige stunt, han havnede i.

»Så jeg min familie i et flash i dét øjeblik, hvor jeg følte, at jeg kunne dø? Næh, for jeg prøvede bare at reagere instinktivt, da det skete.«

»Jeg låste mig fast i sædet, så jeg ikke fik hovedet skåret af eller brækkede nakken, da bilen vendte 180 grader.«

I dag er det bare et fjernt minde. Pilou Asbæk om at lægge den voldsomme hændelse bag sig

Pilou Asbæk var heldig. Han kom ikke til skade. Slap med chokket. Men fik ingen forståelse.

Han ved, at han gerne havde hoppet gennem ørkenen på tungen for dem, hvis han den dag var blevet mødt med forståelse og accept af, hvad han følte i situationen.

»Men hey,« griner han. »Jeg er 37 år. Jeg har hele verden foran mig. Jeg prøver at have en ‘happy go lucky’-tilgang til det, og i dag er det bare et fjernt minde.«

»Så nu glæder jeg mig bare til at se filmen, når den kommer ud til næste år.«