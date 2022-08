Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er liv og glade hos tv-værten Abdel Aziz Mahoud og hans mand, Andreas Gylling Æbelø.

De to blev sammen med en tæt veninde forældre til den lille Ava i starten af august og allerede nu, har tv-værten fundet ud af, at der er mange fordele ved at have fået sig en baby.

Det skriver han i hvert fald i et humoristisk opslag på Instagram, der har fået over 10.000 reaktioner på en time.

»Her 14 dage inde i livet som Avas forælder kan jeg allerede opliste en række punkter, der har gjort mit liv nemmere,« lyder det indledningsvist, inden han begynder at liste alle fordelene op.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Abdel Aziz Mahmoud (@abdelight)

»1) Barnevognen er jo en slags evighedspladsbillet. I rejser jer og skaber plads, uanset hvor vi går. Nogle gange tager jeg endda en tom barnevogn med i metroen, hvis jeg har lidt ømme stænger og vil ligge på langs,« skriver han.

Derudover har Abdel Aziz Mahmoud også lært, hvordan man bruger sproget som forælder.

»2) Jeg har åbenbart altid ret nu. Uanset hvad vi taler om, så smider jeg et 'men jeg har ikke sovet i nat!' Eller 'mine brystvorter er fuldstændig slappe'. Jeg aner ikke, hvad dét præcist betyder, men folk holder kæft. Nogle gange går de. Og jeg får ret og fred.«

Slutteligt har 'Go Aften Live'-værten fundet ud af, at det giver mange følgere med en lille ny på de sociale medier.

»3) Det bedste ved Ava er dog de 4-5.000 følgere, der pludselig er kommet til. Hej med jer. Hvorfor fik jeg ikke en bebs for flere år siden!«

Det hele skal naturligvis læses med et glimt i øjet for faktisk lader det ikke til, at forældrene tænker at dele alt for meget af lille Ava.

»Jeg må dog skuffe jer med det sparsomme babyindhold her. Sådan bliver det formentlig ved. Nu ser vi. I al fald indtil den dag, pigebarnet kan sige 'betalt partnerskab' (forhåbentlig hendes første sætning, fingers crossed),« skriver han.

Det er parrets første barn sammen.

B.T. har i forbindelse med fødslen kontaktet Abdel Aziz Mahoud for en kommentar, men han er ikke vendt retur.