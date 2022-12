Lyt til artiklen

Fire måneder efter Abdel Aziz Mahmoud blev far er tv-værten ved at finde sig rigtigt godt til rette i sin nye rolle som far.

»Det går fantastisk – det bliver bedre og bedre faktisk, sagde han, da B.T. torsdag mødte ham på den røde løber til premiere på filmen ‘Avatar’.

»Pludselig tænker jeg på hende, også når hun ikke er der. Jeg ved godt, det er banalt for alle dem, der har børn,« siger han og sætter ord på det lille mirakel, der sker, når tilknytningen sker:

»Det gået fra, at hun har været sådan én, der sov rigtigt meget og ikke rigtigt kan noget, til at hun pludselig betyder ALT for mig.«

Datteren, Ava, har tre forældre: Abdel Aziz Mahmoud, hans ægtemand Andreas Gylling Æbelø og Avas mor, Anne. Men endnu er hun ikke fuldblods delebarn i hvert fald ikke på det lavpraktiske plan.

»Vi (Abdel og hans mand, red.) kan ikke amme, så hun er meget stadig meget hos den ammende. Vi prøver ikke at rushe noget, men det er dejligt, når hun kan få flaske, og vi kan have hende hos os selv,« siger han.

»Men jeg klager ikke – jeg kan gå i biografen og alt muligt … Vi behøver ikke skynde os med ligestilling på det punkt,« siger han.

Sin første jul som far, kommer han også til at holde uden Ava.

»Baby holder med mor, og jeg holder med min svigerfamilie,« siger han, der sammen med sin mand skal til Jylland og holde 'kirke jul, altså god gammeldaws jul'.

»Lige nu kan vi bare gøre, som vi plejer. Men når julen begynder at betyde noget for Ava, må vi finde ud af, om vi skal finde vores egen tradition.«