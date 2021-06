»Det ville jeg slet ikke kunne overskue. Mens jeg var i det, troede jeg, at det måske ville vare altid. Jeg troede, at det var kommet for at blive. Jeg havde ingen ord for det, jeg fattede ikke, hvad der skete.«

Sådan svarede tv-værten Abdel Aziz Mahmoud torsdag aften i Aftenshowet på DR, da værterne spurgte ham, hvordan han ville have reageret, hvis han for syv år siden skulle have siddet i et tv-studie og fortælle om de angstanfald, han oplevede i den periode af sit liv.

Han troede ganske enkelt aldrig, at han ville komme over det.



»Jeg kan huske, at jeg engang spurgte tv-lægen (Peter Qvortrup Geisling, red.), om jeg kunne være allergisk overfor alkohol, fordi det skete i sociale situationer,« fortæller han i programmet.

Claus Meyer er en af de mænd, der er med i Abdel Aziz Mahmouds nye podcast.

Sidenhen fandt han ud af, at der hverken var tale om allergi eller astmaanfald.

I dag har han brugt sine egne oplevelser til at lave P1-podcasten 'Mænd der knækker', hvor han interviewer andre, succesfulde mænd, der har oplevet lignende problemer.



»Jeg tror, det er meget vigtigt at fortælle, at personer, der har succes også kan ramme bunden på vejen mod toppen. Vi skylder at fortælle, at det koster noget. Jeg tror faktisk, det gør det bedre for dem, der lytter med, at selv dem man tror er fattet, de kan også knække.«

I de fem afsnit snakker han med kokken Claus Meyer, politiker Morten Messerschmidt, MMA-fighteren Nicholas Dalby, digteren Caspar Eric og CEO Jacob Mchangama.

Det tog selv flere år, før Abdel Aziz Mahmoud satte ord på, hvordan han havde det. Blandt andet, fordi det kan være svært for mænd at tale om den slags sårbare følelser. Noget han også har opdaget i samtalen med mændene i podcasten.

»Jeg kender mig selv nu. Jeg ved, hvem jeg er. Det under jeg alle, og at de her mænd, der er med, først finder ud af det i 40erne og 50'erne, det er også et problem, for der har ikke været et rum til at tale om det,« lød det fra tv-værten i Aftenshowet.