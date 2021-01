»Hvem holder du med, når det er ord mod ord?«

Sådan lød ét af en lang række kritiske spørgsmål, som 'Go' Aften Live'-vært Abdel Aziz Mahmoud stillede sin egen chef i forbindelse med sagen om Jes Dorph-Petersens fyring fra kanalen. Det kan man nu se på TV 2 Play.

»Når det er ord mod ord, så er det enormt vigtigt, at jeg ikke skal holde med nogen, men at jeg har nogen til at kigge på sagerne for os, og det var derfor, jeg indgik en aftale med Norrbom Vinding (advokatfirma, der stod for intern undersøgelse på TV 2, red.),« lyder svaret fra programchef Lotte Lindegaard, som uddyber:

»Det vil sige at få dem til (at undersøge sagen, red.) gjorde, at vi fik en uvildig part indover. De går sagligt og grundigt til værks og drager sig en konklusion ud fra det fulde billede af det, de opdager.«

Programdirektør på TV 2 Lotte Lindegaard fortalte torsdag aften i 'Go' Aften Live', som hun er chef for, om begrundelsen for Jes Dorph-Petersens fyring.

Lindegaard skulle i programmet desuden svare på spørgsmål om, hvorvidt der var en bevisbyrde, man ikke havde løftet i sagen, og om sager kan blive forældede. Jes Dorph-Petersens anklager går nemlig henholdsvis 18 og 20 år tilbage.

Desuden viste vært Abdel Aziz Mahmoud et klip af Sofie Linde ved sin berømte tale ved Zulu Comedy Galla. Talen, som startede hele den nye MeToo-bølge i Danmark, og hvor det ikke kun var en tidligere krænkelse, men også sexisme, der fyldte.

Herunder en tidligere lønforhandling med selvsamme programdirektør Lotte Lindegaard, som Mahmoud påpegede i torsdagens program.

I talen siger Sofie Linde, at programdirektøren ved en tidligere lønforhandling i forhold til jobbet som X Factor-vært, skulle have sagt, at hvis Linde fik den løn, hun ønskede, så ville værten 'blive den bedst betalte kvinde'.

Noget, Lotte Lindegaard pure nægtede, hun havde sagt, i 'Go' Aften Live'.

I programmet kunne man følge med i, hvordan Abdel Aziz Mahmoud spurgte direktøren, om hun kan se, hvordan det kan virke som om, at når noget handler om 'ord mod ord', så falder det kun skidt ud for personen, hvis det er noget, der er sket før Lindegaards tid.

Hvortil hun svarede, at når hun træffer beslutninger, så sker det alene på baggrund af, hvad advokatundersøgelsen viste.

Journalist Abdel Aziz Mahmoud

Folk, der har se aftenens program er generelt meget begejstrede på showets facebook-side.

'Abdel, du er virkelig klar i mælet og professionel.Godt, at der støttes op omkring Jes,' lyder det fra en bruger, som bakkes op af en række andre.

'Tak for et flot indslag med TV 2-chef. Abdel, du gjorde det så godt. Jeg fornemmede du brændte for at snakke Jes Dorphs sag. Flot'.

Også blandt egne rækker, er der ros at hente. Journalist Sisse Sejr-Nørgaard, som er forlovet med radiovært Esben Bjerre, roser Abdel Aziz Mahmouds indsats.

Tidligere har hun været ude og skrive et debatindlæg for Femina, hvor hun siger, at folk skal lære at opføre sig ordentlig, selvom deres yndlingsvært, i dette tilfælde Jes Dorph-Petersen, er blevet fyret.

Om interviewet med Lotte Lindegaard lyder det fra hende på Twitter:

'I Go’ Aften Live laver (Abdel Aziz Mahmoud, red.) tragten på sin chef og hun, Lotte Lindegaard, falder i. Godt interview. Og interessant, at Abdel må lave det interview, modsat for eksempel på DR, hvor alle journalister i huset ikke var habile/gode/whatever nok til at konfrontere ledelsen efter Mads Aagaard-sagen (sag om P1-vært, der krænkede flere kvinder, red.),' lyder det på hendes profil.