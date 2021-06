Som vært på 'Go aften Live' er han vant til at have store personligheder og kendisser i den varme sofa. Men når han fredag aften sætter sig til rette i Musikkens Hus i Aalborg, bliver det med en god portion sommerfugle i maven.

»Det er så underligt, at jeg skal interviewe hende. Og sjovt, at jeg lige er dén, der skal tale med en kæmpe international stjerne,« siger Abdel Aziz Mahmoud med en blanding af stolthed og benovelse i stemmen og tilføjer så:

»Specielt i en tid som nu, hvor det ikke ligefrem vrimler med internationale stjerner i Danmark.«

Hende, han skal interviewe, er nemlig ingen ringere end La Toya Jackson. Søster til pophistoriens nok største stjerne nogensinde. Michael Jackson.

65-årige La Toya Jackson er vant til mere eksotiske himmelstrøg, men nu er hun på vej til Aalborg. Foto: ALBERTO PIZZOLI

Den i dag 65-årige La Toya Jackson er kendt som tv-stjerne og sangerinde, men har som den mellemste i den store søskendeflok gennem årene også været leveringsdygtig i en del skandaler.

Og var hun ikke familiens sorte får i forvejen, blev hun det i dén grad, da hun under et pressemøde i 1993 anklagede sin berømte lillebror for pædofili.

»Dette er meget svært for mig. Michael er min bror, og jeg elsker ham højt, men jeg kan og vil ikke blive en stiltiende medansvarlig for hans forbrydelser mod små, uskyldige børn,« sagde hun blandt andet.

Mens den øvrige familie bakkede op omkring Michael Jackson, var storesøster La Toya anderledes klar i mælet i 1993 og anklagede ham for pædofili. Foto: TIMOTHY A. CLARY

Ligesom hun også anklagede faderen Joe for seksuelle overgreb i barndommen.

De senere år er det dog den professionelle og afdæmpede side af La Toya Jackson, der har vundet mere og mere indpas i det offentlige rum. Og nu omfatter Aalborg altså det rum.

At La Toya Jackson overhovedet befinder sig dér af alle steder, skyldes ifølge Nordjyske i mere end én forstand det seneste års coronapandemi.

Den har ifølge mediet gjort den 65-årige Hollywood-stjerne nervøs for at gå ud, og derfor foreslog hendes danske ven, Hollywood-agenten Claus Hjelmbak, at hun i forbindelse med tv-optagelser kunne holde en tiltrængt ferie hos en af hans danske veninder i hendes og mandens sommerhus i Spanien.

Skæbnen ville, at de planer gik i vasken, og at den 65-årige sangerinde i stedet for blev tilbudt at holde ferie hjemme hos Hjelmbaks veninde. I Aalborg. Hos de lokale kendisser Sonja og Eigil Christensen.

Sonja og Eigil mødte hinanden i stormagasinet Salling, da Sonja var kun 15 år gammel. De har været sammen i 50 år.

Ikke alene takkede La Toya Jackson ja til dét tilbud. Hun sagde også ja til at medvirke i en velgørenhedsmiddag for Jacob 'Løvens hule' Risgaards hjertebarn Cool Unite, som støtter udsatte og sygdomsramte børn i Danmark.

Det er under dén middag, at den populære TV 2-vært får fornøjelsen af at interviewe den store stjerne La Toya Jackson. En opgave, han tilmed er blevet håndplukket til.

»Jeg tror, at hendes folk har spurgt ind til, hvem der kunne finde ud af at interviewe hende. Og jeg kan godt lide, at de har tænkt på mig. Det har jeg det da rigtig godt med,« siger Abdel Aziz Mahmoud, som endnu ikke ved præcis, hvilke spørgsmål han vil stille verdensstjernen.

»Hun er jo gæst, og det er hende, der har valgt mig. Så jeg vil jo ikke fornærme hende. Jeg kan jo ikke tillade mig at gå hårdt til hende, som jeg kan i 'Go' aften Live', men selvfølgelig er der indlysende ting, som man gerne vil vide.«

»For hun jo haft en turbulent periode med familien Jackson og været udskældt i pressen, så jeg vil jo gerne høre, hvordan hun har det i dag med familien. Og jeg håber da også, at vi får tid til at snakke lidt om Michael Jackson,« kommer det håbefuldt fra Abdel Aziz Mahmoud.

»Det vigtigste for mig er, at de, der har købt billet, får det, de har betalt for. Og at hun føler sig godt behandlet.«

»Men mit indtryk af hende er, at hun er virkelig venlig, nede på jorden, et smilende og grinende menneske og under nykker. Så jeg tror, at det kan blive en rigtig god oplevelse.«