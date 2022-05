Abdel Aziz Mahmoud er egentlig ikke stolt af det.

For han synes jo, man skal stå ved, hvem man er.

Alligevel rejste han for et par år siden til Grækenland for at blive opereret i hovedbunden.

Det fortæller han i DR-programmet 'Hemmeligheder'.

»Jeg har aldrig sagt det her før, men jeg har fået sat ekstra hår på hovedet,« siger den 38-årige tv-vært.

I radioprogrammet fortæller Abdel Aziz Mahmoud, at han allerede i en relativt ung alder begyndte at tabe håret. Men først for et par år siden besluttede han at få gjort noget ved det.

Han fløj derfor til Grækenland, hvor han fik såkaldte hår-plugs sat ned i sine tomme hårsække.

Men som kendt journalist og tv-vært måtte han gøre sit forarbejde, så den hemmelighedsfulde operation kunne forblive en hemmelighed.

»Overgangen fra kronraget til masser af hår var gennemtænkt. Da en sæson på tv stoppede, fik jeg det lavet. Og så fik jeg rykket starten på det næste tv-program til så sent som muligt,« siger Abdel Aziz Mahmoud, der gemte sin blodige hovedbund under en hat på flyveturen hjem.

Abdel Aziz Mahmoud i henholdsvis 2021 og 2018.

Helt hemmeligt kunne han dog ikke holde sin pludselige hårpragt.

Kort efter, han var vendt tilbage på skærmen efter pausen, modtog han nemlig beskeder fra andre halv- eller helskaldede mænd, der ville vide, hvad han havde gjort.

Og nu er katten altså ude af sækken.