Årtiet lakker mod enden, og det har været et årti fyldt med kendisskandaler fra ind- og udland.

Derfor kommer her en liste over nogle af 2010'ernes mest opsigtsvækkende skandaler. Rangeret fra ti til et.

Charlie Sheen er den første på listen. Den tidligere 'Two and a Half Men'-skuespiller modtog i 2010 en fængselsdom for et overfald på sin kone under en ferie, mens han i 2011 blev fyret fra 'Two and a Half Men', fordi han var havnet i et kokainmisbrug.

Komikeren Bill Cosby får plads nummer ni. Cosby blev i 2014 stemplet som et sexmonster, der havde forgrebet sig på flere kvinder. I 2014 blev han fjernet fra bestyrelser på universiteter i hele USA. Det var ligeledes året, hvor Judy Huth som den 17. kvinde stod frem og anklagede ham for overgreb.

Nummer otte er Yahya Hassan. Hassan blev kendt for sin digtsamling i 2013. I årene efter gik han i krig med forskellige bander på Facebook. Han anklagede banderne for at ville dræbe ham. Det medførte flere kontroversielle videoer, og det hele kulminerede i 2017, hvor Hassan affyrede skud mod en 17-årig.

Syveren er Nikolaj Hübbe. Rygterne om et kokainmisbrug havde sviret længe, og i 2012 erkendte 'Vild med dans'-dommeren det selv. Det skete i et brev til Det Kongelige Teater. Hübbe havde ellers nægtet misbruget overfor B.T., men det var altså løgn.

Sjettepladsen får Medina. Sangerinden blev i 2017 taget for at køre bil med både alkohol og kokain i blodet. Hendes alkoholspromille var på 1,13. Dommen faldt i 2018, og her fik Medina en bøde på 43.500 kroner, mens hun fik en ubetinget frakendelse af kørekortet i tre og et halvt år.

Vi er halvvejs på listen, og her er Harvey Weinstein. Filmproduceren blev i 2017 anklaget for seksuelle krænkelser, da Ashley Judd stod frem som den første kvinde. Siden da har over 80 forskellige kvinder anklaget Weinstein for overgreb og voldtægt.

Skuespilleren Kevin Spacey er nummer fire. Han kom for alvor i modvind i 2017, da Anthony Rapp stod frem og fortalte, at 'House of Cards'-stjernen havde krænket ham seksuelt i 1986, hvor Rapp bare var 14 år. Det medførte, at Kevin Spacey mistede rollen som Frank Underwood i 'House of Cards'. Sexanklagerne er forsat lige siden, og flere er kommet frem udover Rapp.

Nummer tre er Nicklas Bendtner. Den tidligere landsangriber endte i en skandale i 2018, fordi han havde slået en taxachauffør efter en tur fra Kongens Nytorv til Holmens Kanal. Sølle 52 kroner var regningen på, og hele episoden endte med at koste Bendtner 50 dages fængsel. Derudover skulle han betale 11.300 kroner tilbage til chaufføren.

Vi nærmer os førstepladsen, men først skal vi have Jeffrey Epstein. Den amerikanske milliardær og forretningsmand tog sit eget liv i fængslet i august i 2019. Det skete, efter Epstein var blevet anklaget for at have etableret et pædofilnetværk, hvor han handlede med børn, mens han ligeledes misbrugte dem. Det skulle eftersignende være sket fra 2002 til 2005.

Nummer et er Bubber. Han trak alle overskrifter i 2019, da det kom frem, at han ventede barn med barnepigen Signe, der havde kommet i hans hjem i mange år for at passe børnene. Det kostede ægteskabet med Christina 'Ibsen' Meyer efter 28 år.