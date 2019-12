Kærligheden kan være en svær størrelse. Således også for de rige og berømte.

Derfor kigger B.T. nu tilbage på årtiet og giver her vores bud på de mest opsigtsvækkende skilsmisser i 2010'erne.

Listen indledes med Simon og Ibi Makienok. I december 2019 bekræftede fodboldspilleren Simon Makienoks agent, Michael Steensgaard, at parret ikke havde været sammen i et år. Rygterne havde inden da svirret længe, da parret stoppede med at følge hinanden på det sociale medie Instagram. Parret, der havde en 15 års alderforskel mellem sig, blev gift i 2015.

I 2011 gik ægteparret fra hinanden efter 27 år sammen. Det markerede samtidig afslutningen på Ghita Nørbys fjerde ægteskab. Tidligere var den nu 84-årige Ghita Nørby gift med arkitekten Mogens Garth-Grüner fra 1956 til 1957, sangeren Dario Campeotto fra 1963 til 1969 og skuespiller Jørgen Reenberg fra 1970-1978.

Otte års ægteskab fik sin afslutning i 2015, da grevinde Alexandra indgav sin skilsmissebegæring. Inden skilsmissen var der begyndt at florere rygter om, at Martin Jørgensen var glad for at gå i byen og drikke heftigt. Tidligere var grevinde Alexandra gift med prins Joachim fra 1995 til 2005.

Parret offentliggjorde i december 2013, at de skulle skilles efter 31 års ægteskab. I løbet af de mange år sammen fik parret sønnen Kasper Schmeichel. Efter skilsmissen fandt Peter Schmeichel sammen med den tidligere model Laura von Lindholm, som han også blev gift med 15. juni i år.

Golfspilleren og hans svenske kone blev officielt skilt i august 2010. Skilsmissen kom, efter at golfspilleren havde været Elin Nordegren utro. Noget Tiger Woods selv indrømmede. Skilsmissen endte med, at Elin Nordegren blev tildelt omkring 100 millioner dollars, eller hvad der svarede til knap 600 millioner danske kroner.

Parret fandt sammen i 2008 og blev i december 2012 gift ved et storslået bryllup på Valdemar Slot. Lykken varede dog ikke evigt, og blot to et halvt år senere blev kendisparret skilt igen. Efterfølgende fik parret sønnen Constantin sammen, hvilket bragte dem sammen igen, inden parret endnu en gang gik fra hinanden i oktober 2019.

Det dansk-norske musikerpar blev gift i 2001 efter flere år sammen i bandet Aqua, hvor de sammen med René Dif og Claus Norreen opnåede stor succes verden over med numre som 'Barbie Girl' og 'Cartoon Heroes'. I 2017 oplyste parret, at de skulle skilles efter 16 års ægteskab. Sammen fik Søren Rasted og Lene Nystrøm børnene Billy og India.

Niels Christian ‘Bubber’ Meyer offentliggjorde i november, at han skulle skilles fra sin kone gennem 28 år, Christina 'Ibsen' Meyer, da Bubber gjorde familiens tidligere barnepige gravid, som han nu venter et barn med i det nye år. Bubber og 'Ibsen' blev gift i 1991. Sammen har de børnene Sofia, Oscar og Laura.

Jeff Bezos, manden bag Amazon, blev i 2019 skilt fra sin kone gennem 26 år, MacKenzie Bezos. Skilsmissen blev historiens dyreste, da parret indgik et forlig, der betød, at MacKenzie Bezos skulle have fire pct. af parrets aktier i Amazon. Aktierne havde en værdi af 38 milliarder dollars, svarende til omkring 250 milliarder danske kroner.

Listens førsteplads indtages af en folkevalgt. Politikeren fortalte i starten af december til B.T., at han skulle skillles fra sin kone gennem 21 år. Ifølge Kristian Jensen skyldtes det, at politikeren havde fået følelser for sangerinde og tidligere 'X Factor'-dommer Pernille Rosendahl. Kristian Jensen og Trine Overmark Jensen blev gift i 1999 og fik tre sønner sammen.