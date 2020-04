Så er der (endelig) godt nyt fra den skandaleombruste sanger Aaron Carter.

Den 32-årige musiker skal nemlig være far.

Det fortalte han tirsdag under en Instagram-live, hvor han også viste en positiv graviditetstest frem. Det skriver People.

»Jeg bliver helt sikkert en travl far,« udtalte han på det sociale medie.

Han har siden uddybet over for det amerikanske ugeblad:

»Det er, hvad vi begge vil,« siger han og hentyder til sin kæreste, Melanie Martin.

»Vi prøvede begge to. Jeg er fokuseret på fremtiden og på at skulle være far. Jeg vil gerne være en god far. Jeg er fokuseret, min musikkarriere går virkelig godt, min tøjkollektion er kommet ud, så alt det kører for mig, men familien er det vigtigste for mig,« fortsætter han.

Aaron Carter og Melanie Martin har dannet par siden januar.

Den glædelige nyhed om familieforøgelsen står i stærk kontrast til de overskrifter, som den 32-årige sanger har leveret det seneste års tid.

I september 2019 afslørede han, at han var blevet diagnosticeret med skizofreni, angst og personlighedsforstyrrelse, og at hans søster og bror - Nick Carter fra Backstreet Boys - havde fået et polititilhold imod ham.

Polititilholdet betød, at Aaron Carter ikke måtte nærme sig sine søskende.

Og så sent som for en måneds tid siden trak han overskrifter på ny, da det kom frem, at han angiveligt solgte nøgenbilleder af sig selv på nettet,.

De kedelige overskrifter om Aaron Carter nåede lavpunktet, da han og hans fem år yngre kæreste kort tid efter historien om nøgenbillederne var involveret i en sag om husspektakler.

Episoden endte med, at Melanie Martin blev anholdt og fængslet for partnervold.

Parret gik efterfølgende fra hinanden, og Aaron Carter skrev i samme ombæring på Twitter, at han håbede, hun fik 'den hjælp, hun havde brug for'.

Parret har dog altså siden hen fundet kærligheden igen, hvilket nu har udmøntet sig i, at der er en baby på vej, så lad os håbe, at der ikke er flere kedelige overskrifter i vente for Aaron Carter fremover.