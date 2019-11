Nedturen fortsætter for den amerikanske popstjerne Aaron Carter.

I denne uge blev han indlagt på hospitalet - angiveligt af udmattelse.

Fredag dukkede der et billede op på sangerens profil på Instagram, hvor han - noget medtaget - ligger i en hospitalsseng og sover.

Teksten til billedet lyder: 'Mommas gonna take care of you,' (Mor passer på dig, red.).

Vis dette opslag på Instagram Mommas gonna take care of you Et opslag delt af Aaron Carter (@aaroncarter) den 14. Nov, 2019 kl. 9.48 PST

Tidligere samme dag lod han i et tweet forstå, at hans mor har overtaget ansvaret for hans sociale medier, mens han er syg.

Ifølge flere amerikanske medier var den 31-årige sanger så dårlig, at han nær var endt på intensivafdelingen.

Kort efter viste et nyt billede på Instagram dog, at han var blevet udskrevet igen.

Det tidligere teenageridol har åbent erkendt, at han gennem flere år har kæmpet med et misbrug af både stoffer og receptpligtig medicin.

Aaron Carter fotograferet ved Grammy-uddelingen i januar 2010. (Arkivfoto) Foto: Mario Anzuoni Vis mere Aaron Carter fotograferet ved Grammy-uddelingen i januar 2010. (Arkivfoto) Foto: Mario Anzuoni

I efteråret stod han frem i et tv-show og fortalte, at han også lider af flere psykiske sygdomme, som eksempelvis angst og skizofreni.

Aaron Carter brød igennem i begyndelsen af 00'erne, hvor han var et af USA's største teenageidoler.

De seneste år er det dog skandaler og personlige kriser, der er trukket overskrifter, når han har været i medierne.

Han er blandt andet blevet anholdt for besiddelse af hash og narkotika, og han har også kæmpet med alvorlige økonomiske problemer.

Hans søster døde i 2012 af en overdosis, og Aaron Carter har siden anklaget hende for at have krænket ham som barn.

Broderen er Backstreet Boys-stjernen Nick Carter, og Aaron har for nylig fået et polititilhold for at chikanere ham og en anden søster.

Aaron begyndte at optræde med musik som syv-årig og udgav sit første debutalbum i 1997, som solgte en million eksemplarer.

Hans andet album 'Aaron’s Party' blev udgivet i år 2000 og solgte tre millioner eksemplarer i USA.