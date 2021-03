Maria Mainz og Daniel Brask kendt fra TV 2-serien ‘Årgang 20’ bor lige nu til leje i en lille lejlighed på 48 kvadratmeter, men om få måneder flytter de ind i et rækkehus med mere plads, og det glæder familien sig til.

'Vi flytter fra 48 kvm. til 130 kvm. med forhave, baghave og stor altan,' skriver Maria på Instagram.

Parret lejer det nye rækkehus, da de begge er under uddannelse og derfor ikke har råd til at købe noget endnu, men når flyttekasserne er pakket, så skal de ikke langt.

'Vi flytter ca. 400 meter væk fra, hvor vi bor nu. Så vi bliver i Lyngby,' afslører Maria.

Parret regner med at flytte ind i det nye rækkehus den 1. juli, hvilket kun er to dage før deres planlagte bryllup. Og selvom parret har travlt med bryllupsplanlægning, så får de også rigeligt at se til med det nye hus, da parret skal renovere både køkken, to badeværelser, gulve, vægge, trappe, slå en mur ned, have nye vinduer og lave for- og baghave.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Maria Mainz (@mariamainz)

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.