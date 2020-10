'Hvorfor var der ikke nogen, der greb ind?' spørger Stephanie Siguenza van-der Watt i dag, hvor hun ser tilbage på sine første 18 leveår, som var barske på tv, men som ifølge tv-stjernen var endnu værre i virkeligheden.

Hendes forældre, Christian og Christina, var blot 17 år gamle, da de ventede deres første barn og besluttede at tilmelde sig TV 2's dengang nyskabende dokumentarserie 'Årgang 0', som i 18 år har ladet danskerne få et indblik i fire forskellige familiers helt almindelige liv.

Men Stephanies liv var slet ikke så almindeligt, som det så ud på tv, fortæller den i dag 20-årige kvinde, der derfor har valgt at fortælle sin egen version i bogen 'Stephanie - fra Årgang 0 til frihed', der torsdag udkommer på forlaget Gyldendal.

»Da jeg var lille, troede jeg, at det var sådan, man levede. At det var sådan, en familie var. Jeg syntes, det var meget normalt. Men samtidig kunne jeg godt tænke: 'Hvorfor er der ikke nogen af mine venner, der nærmest hvert år flytter?'« fortæller hun til B.T.

Stephanie med sin søster Isabella og deres far, Christian van-der Watt, i 2009. Foto: Anders Debel Hansen Vis mere Stephanie med sin søster Isabella og deres far, Christian van-der Watt, i 2009. Foto: Anders Debel Hansen

»Jeg havde ikke andre venner, hvis mor var blevet slået af sin kæreste. Jeg havde ikke hørt om andre, hvis brødre var blevet hentet i børnehaven af deres voldelige far, uden det var aftalt med moderen. Og heller ikke, at ens far havde været i fængsel eller boede med ekskæresten, selv om de ikke var et par.«

»Der er mange ting, når man tænker over det, der ikke var så normalt. Men jeg har haft det fint. Jeg har altid bare tilpasset mig. Gjort, hvad der skulle gøres for at være så lille og stille som muligt, så ingen så mig.«

Men nogen så hende jo. Kameraholdet, som fulgte hende i de første 18 år af hendes liv. Og i dag undrer Stephanie sig over, at de ikke greb ind.

»De har set tydelige tegn på svigt. De har endda filmet nogle af dem, vurderet, hvad der skulle med, og hvad der ikke skulle,« skriver Stephanie blandt andet i bogen.

Stephanie med to af sine fire yngre søskende, moderen Chrstina Siguenza og sin daværende stedfar Martin Rohrberg, som i 2010 - to år efter dette foto - blev dømt for vold mod 'Årgang 0'-moderen. Foto: Uffe Weng Vis mere Stephanie med to af sine fire yngre søskende, moderen Chrstina Siguenza og sin daværende stedfar Martin Rohrberg, som i 2010 - to år efter dette foto - blev dømt for vold mod 'Årgang 0'-moderen. Foto: Uffe Weng

»Var kameraholdet bare mere interesserede i os som underholdnings-tv, end de var i os som mennesker? Jeg havde ikke nogen underholdende barndom, hvis jeg skal sige det.«

Stephanie kan ikke udelukke, at hendes mor modtog hjælp af tilrettelæggerne, da hun endte i et voldeligt forhold. Men hun husker ikke selv, at nogen satte sig med den lille pige og spurgte, hvordan hun havde det, eller om de kunne hjælpe med noget.

Tværtimod følte hun, at de gemte den barske virkelighed væk. Moderens blå øje fik tv-seerne ikke lov at se, ligesom at de utallige flytninger – hver gang 'der var problemer med udlejeren' eller familien 'ønskede en ny start' – fremstod som glædelige begivenheder i programmet. Og ikke som de traumer, der i dag har sat deres tydelige præg på Stephanies voksenliv, hvor hun konstant leder efter faste rutiner og holdepunkter.

Men hun bebrejder ikke sine forældre, at de allerede ved fødslen hvirvlede hende ind i et ufrivilligt kendisliv.

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Byrd Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen/Byrd

»For jeg kender ikke andet. Jeg ved ikke, hvad jeg er gået glip af. Men det har gjort mig til den, jeg er, og har givet mig en masse muligheder,« siger Stephanie.

Jan Bacher Dichsen, producent på 'Årgang 0', fortæller til B.T. at det altid har været vigtigt at passe på de medvirkende, respektere deres grænser og ikke at udlevere dem.

»Det er dejligt, at Stephanie har skabt et godt ståsted i dag, hvor hun har et andet overskud og ikke er skrøbelig på samme måde som for år tilbage. Fra produktionens side er vi glade for, at vi har været varsomme med, hvordan vi skildrede Stephanie, mens serien var i gang. Det havde næppe gavnet ’Årgang 0’ at grave endnu dybere i hendes families problemer, end vi gjorde. Derimod havde det risikeret at skade dem, fordi pressens interesse for ’Årgang 0’ næsten fra begyndelsen har været enorm,« siger han.

Stephanie bor i dag hos sine svigerforældre med kæresten Jeff. Her ses de med familiens hund Aris. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Byrd Vis mere Stephanie bor i dag hos sine svigerforældre med kæresten Jeff. Her ses de med familiens hund Aris. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Byrd

Han oplever ikke, som Stephanie, at produktionen har undladt at række ud til børnene, men mener derimod, at der altid har været en stærk fortrolighed – både med og uden kamera.

»I hele produktionsperioden var der en særlig opmærksomhed på, at Stephanie havde en turbulent opvækst, men det, vi har været vidne til og haft viden om, har ikke været af en sådan karakter, at der skulle foretages en underretning eller gribes ind. At vi dokumentarisk formidler familiehistorier med børn som omdrejningspunkt, tager vi meget alvorligt, og naturligvis havde vi som produktionsselskab grebet ind i henhold til underretningspligten, hvis det havde været aktuelt.«

Han oplyser desuden, at TV 2-programmet har haft en børnpsykolog tilknyttet, som både produktionen og de medvirkende har kunnet sparre med.