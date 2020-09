Kiloene forsætter med at rasle af Stephanie Siguenza.

Den 20-årige 'Årgang 0'-stjerne er nu helt oppe på et vægttab på 9,5 kilo, siden hun i foråret sidste år satte sig for at tabe sig.

Det skriver Billed-Bladet, som også har snakket med Stephanie Siguenza for at høre, hvordan hun har formået at smide de mange kilo.

»Det er en blanding af, at jeg cykler stort set hver dag til og fra arbejde. Skal vi handle, så cykler jeg også i stedet for at tage bilen. Alt sådan noget,« siger hun til ugebladet og fortæller, at hun også har ændret kostvaner:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Stephanie Siguenza (@stephaniessiguenza) den 10. Jul, 2020 kl. 9.59 PDT

»Og så tænker jeg mere over, hvor meget jeg spiser. Førhen kunne jeg nærmest spise, til man var ved at brække sig. Nu nøjes jeg med én portion, og så venter jeg lidt og mærker, om jeg er mæt. Jeg har lært, at man ikke behøver spise lige så meget.«

'Årgang 0'-stjernen, der til daglig arbejder på et Autisme Center og som lærervikar på en skole, fortæller endvidere, at de ændrede kostvaner betyder, at hun bliver hurtigere mæt.

Der er dog visse udfordringer ved at smide så mange kilo..

Meget af Stephanie Siguenzas tøj er nemlig blev for stort, fordi hun som følge af vægttabet fylder så meget mindre om sidebenene.

'Årgang 0'-Stephanie fortæller endvidere, at hun ikke har et endeligt mål for sit vægttab, men at hun stopper, når hun 'er glad for sig selv'.