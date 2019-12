'Årgang 0'-stjernen rækker ud til familier, der har brug for ekstra hjælp i julen.

Den populære ‘Årgang 0’-stjerne Stephanie Siguenza Van Der Watt er både i julehumør og i det gavmilde hjørne, og nu deler hun ud af garderoben. Hun har nemlig tre sække med sit gamle tøj, som hun enten ikke bruger eller ikke kan passe, og nu vil hun forære det væk.

'Men jeg vil ikke give det væk til hvem som helst. Jeg vil rigtig gerne give det til familier, som har piger på mellem 11 og 15 år, som kan passe mellem størrelse extra small og extra large, og som bor i eller i nærheden af Slagelse, så skriv til mig, så vil jeg gerne finde ud af noget,' siger 19-årige Stephanie i en insta story.

Stephanie fortæller til Realityportalen, at særligt julen er en tid på året, hvor det for hende er vigtigt at give noget til børn og unge, der har brug for lidt ekstra juleglæde.

Juleaften uden mor og far

Selv skal Stephanie holde jul i Slagelse med sin farmor, faster, kæreste og kærestes familie. Det er første år, hvor hun ikke skal holde jul med sin mor, far eller lillesøster.

»Det havde jeg bare lyst til. Jeg tænkte, det kunne være hyggeligt at holde jul med svigerfamilien, nu hvor Jeff og jeg har været sammen i to år snart,« siger hun.

Det er helt præcist den 21. december, at parret har været kærester i to år, og måske skal kærligheden fejres til den tid.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk