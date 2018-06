Stephanie van der Watt, kendt fra TV 2-succesen 'Årgang 0', flyver fra reden.

Den 18-årige tv-stjerne har fået sig en lejlighed i Slagelse på 36 kvadratmeter, skriver BILLED-BLADET, og Stephanie er begejstret for beliggenheden:

- Jeg får kun syv minutter til skole, siger hun til BILLED-BLADET.

I de mange år, hvor de danske tv-seere har kunnet følge Stephanie og hendes familie, han man kunnet se hende flytte et hav af gange. Særligt med sin far Christian, som hun primært har boet sammen med efter forældrenes skilsmisse.

Nu behøver Stephanie ikke længere deltage i forældrenes flytteri, og hun kan koncentrere sig om sit studie på HF.

Stephanie med sin familie. Foto: Thomas Marott / TV2 Vis mere Stephanie med sin familie. Foto: Thomas Marott / TV2

B.T. talte forleden med Stephanie van der Watt, om fremtiden måske bød på en fremtid inden for design, efter hun var begyndt at hjælpe sin mor Christina i dennes kjoleforretning.

Men tv-stjernen har slet ikke planer om at fortsætte i tøjbranchen.

»Jeg har helt andre drømme. Det er egentligt mere et hyggeprojekt, og jeg synes, at det er hyggeligt, at jeg kan hjælpe min mor med det,« sagde Stephanie Van der Watt.

»Jeg har en drøm om at blive folkeskolelærer, gerne hvor jeg kan undervise i de kreative fag.«