'Årgang 0'-deltageren har forladt Danmark til fordel for Norge, hvor hun har fået en lejlighed med kæresten.

Det var en glad Rachel Ellebye, der i januar fortalte til Realityportalen, at denne sommer ville byde på en stor ændring for hende, når hun var blevet student og satte gang i et sabbatår, inden universitetet venter.

»Planen er, at jeg flytter til Norge sammen med min kæreste og lejer en lejlighed et sted i Oslo. Det bliver sikkert meget dyrere end Danmark, men jeg glæder mig også til at prøve at bo i udlandet igen,« fortalte hun.

Det er nu sket, fortæller den lykkelige ‘Årgang 0’-deltager på sin blog.

Efter hun den 17. maj blev student, er sommeren blevet tilbragt med studentergilder og alt, hvad der hører med til en afsluttet uddannelse, mens hun også har slappet af og været en tur i Prag.

»For to uger siden flyttede jeg til udlandet for anden gang. Denne gang var destinationen Norge. Nærmere bestemt – Oslo.« fortæller hun.

»Nu har jeg boet her i cirka to uger sammen med Eirik, min kæreste, og vi har netop fået vores første lejlighed.«

»Udover det, så er jeg også begyndt at arbejde! Jeg er netop startet hos Starbucks i Strømmen, som ligger ved siden af Oslo. Indtil videre er det rigtig fedt, jeg har fået nogle rigtig søde kollegaer, og jeg er meget glad for at være her,« fortæller ‘Årgang 0’-deltageren på bloggen.

En stor omvæltning

Rachel fortæller til Realityportalen, at hun indtil videre er glad for beslutningen om at rykke til Norge.

»Vi har fået en fin lille lejlighed, som vi lejer. Den ligger lidt uden for Oslo,« siger hun og fortæller;

»Indtil videre er det gået rigtig fint! Det er selvfølgelig en stor omvæltning at flytte sammen – og for mig at skulle flytte til et andet land. Vi er rigtig glade for at bo sammen,« lyder det fra ‘Årgang 0’-deltageren.

