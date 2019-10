'Min numse har været på en rejse langt væk fra min krop, men nu vil jeg gerne have, at den flytter hjem igen'.

Sådan skrev den tidligere 'Årgang 0'-stjerne Mathilde Beushcau i et opslag på Instagram tilbage midten af september.

På billedet stod hun side om side med muskelbundtet Jonas Korsgaard, som er bedst kendt for realityprogrammet 'Love Island'.

Ifølge Mathilde Beushcau skulle han nemlig hjælpe hende med at komme i tip top form.

Og den hårde træning ser ud til at have båret frugt for den 19-årige teenager, der i tidernes morgen deltog i TV 2's populære program 'Årgang 0'.

Sådan ser det i hvert fald ud på hendes Instagram, hvor hun har delt et før- og efterbillede af resultaterne.

Man må dog indrømme, at mange kvinder ville være mere end tilfreds med den krop, som Mathilde Beushcau viser frem på det første billede fra den 26. juni.

Det er dog tydeligt at se på nummer to billede fra den 10. oktober, at hendes i forvejen veltrænede krop har fået en mere tonet mave samt mere muskuløse arme og især ben.

'Det gik først for real op for mig i dag, hvor meget min krop har udviklet sig over de sidste 4 måneder. Lige præcis det her motiverer mig utrolig meget! Jeg har fandme lyst til at træne hver dag og flere gange om dagen,' skriver Mathilde Beushcau til sit billede.

Hun skriver også, at hun vil fortsætte sin udvikling for at komme i endnu bedre form.

'Dog handler det for mig ikke kun om at se de fysiske resultater men også de mentale resultater. I takt med min fysiske udvikling er blevet markant bedre, har min mentale udvikling fulgt med i denne proces. Jeg er glad, og det medfører, at jeg føler, jeg kan lige, hvad jeg sætter mig for!' skriver hun.

I opslaget hylder hun også sin træner, Jonas Korsgaard, som ifølge hende har været medskyldig i hendes gode resultater.