Stephanie Siguenza undrer sig over, at TV 2 - der de seneste 20 år har fået så meget ud af hende - endnu ikke har givet lidt igen.

»Jeg synes helt ærligt, det er mærkeligt, de aldrig har spurgt mig, om jeg vil være med i 'Vild med dans',« fortalte den 20-årige tv-kendis for nylig, da B.T. talte med hende i forbindelse med udgivelsen af biografien 'Stephanie - fra Årgang 0 til frihed'.

'Årgang 0'-stjernen blev født på TV 2, har blottet sig selv og sin familiehistorie, er blevet konfirmeret på kanalen, blev student samme sted. Plus alt det løse.

Derfor undrer det hende, at TV 2 - som så tit kigger i egne rækker, når de skal vælge deltagere - ikke har henvendt sig endnu.

Hvert år bliver Stephanie Siguenza og andre 'Årgang 0'-stjerner inviteret med til 'Vild med dans'-finalen. Og hvert år skal hun fra den røde løber svare på, om hun også drømmer om en plads på TV 2s populære dansegulv, og hvem hun i så fald vil danse med.

Hvert år bliver Stephanie Siguenza inviteret ind som publikum til 'Vild med dans ' -som her med mor, søster og veninde i 2014 - men hun er aldrig blevet spurgt, om hun vil være med. Foto: Sophia Juliane Lydolph Vis mere Hvert år bliver Stephanie Siguenza inviteret ind som publikum til 'Vild med dans ' -som her med mor, søster og veninde i 2014 - men hun er aldrig blevet spurgt, om hun vil være med. Foto: Sophia Juliane Lydolph

Og hver gang er svaret det samme:

»Jeg ville helst danse med Michael Olesen, for ham har jeg altid holdt med. Han er dygtig, og så er han jo også ret flot, ikke?« siger hun til B.T.

Stephanie Siguenza vil ikke kalde sig selv en habil danser. Men der er potentiale.

»Det er en skam, han danser med Hilda Heick i år, for jeg tror, at med mig ville han nå hele vejen,« siger hun med et grin.