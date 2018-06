Stephanie og hendes mor har startet et helt nyt projekt op sammen.

Når kalenderen skriver januar 2019, kan vi se frem til et gensyn med ‘Årgang 0’-børnene, Rachel, Christian og Stephanie, når sidste sæson af det populære TV 2-program sendes. Her kan vi glæde os til at se, hvad de tre stjerner har brugt deres år 2018 på.

Allerede nu kan Realityportalen.dk dog løfte sløret for, at Stephanie har gang et nyt og spændende projekt sammen med sin mor:

»Stephanie og jeg har lige været på Fillippinerne på en forretningsrejse. Jeg har startet en lille hobbyvirksomhed med tøj, som jeg netop er begyndt at reklamere for på Instagram. Stephanie hjælper mig også med at designe nogle kjoler. Vi “åbner” officielt til Ishøj marked til august, hvor Stephanie og jeg er med,« afslører Stephanies mor, Christina, overfor Realityportalen.dk og henviser til siden ‘Så fin du er’ på Instagram. Her er der billeder af kjoler og accessories til piger fra 1-12 år.

»Det er min mors projekt, og hun spurgte mig så, om jeg ville hjælpe, hvilket jeg selvfølgelig gerne ville. Det virker til at være spændende. Jeg er jo ret kreativ og elsker at være kreativ, så at jeg kan hjælpe med det her projekt, er jeg da kun spændt på. Vi havde en hyggelig tur til Filippinerne, hvor vi fandt en masse inspiration til, hvordan det hele kan blive mere eventyrsagtig. Jeg tror, at planen er, at forretningen mest bliver over nettet. Min mor har indtil videre oprettet en Instagram-profil, og så skal vi have lavet en hjemmeside og en Facebook-side,« fortæller Stephanie.

Stephanie er i øjeblikket igang med at gøre første år af sin HF-uddannelse færdigt. Christina fortæller, at Stephanie er flittig og lavede en uges lektier forud for at kunne komme med til Fillippinerne i en uge. Stephanie havde desuden fået grønt lys fra rektor i forhold til fravær, da hun ikke har haft noget fravær før nu.

Denne artikel er bragt i samarbejde med Realityportalen