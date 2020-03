Stephanie Siguenza mistede for nyligt sit job som lærervikar på grund af den aktuelle corona-nedlukning, men nu er hun allerede tilbage på arbejde.

Den 20-årige tidligere 'Årgang 0'-hovedperson er for tiden i gang med sit sabbatår, efter at hun sidste år blev student fra Slagelse gymnasium og HF.

Hun har tidligere luftet en drøm om på sigt at blive lærer, og derfor fik hun i efteråret job som lærer- og pædagogvikar på en skole i sin hjemby, men da statsminister Mette Frederiksen den 11. marts blandt andet lukkede alle landets skoler, stod Stephanie altså uden arbejde.

Lige indtil nu, for Stephanie har hurtig fået arbejde tilbage mellem hænderne.

Hun fortæller til B.T, at hun siden den 26. marts har arbejdet som vikarpædagog på Autisme Center Vestsjælland i Slagelse.

»Jeg skulle jo finde noget andet. Centret er et bosted for folk med svær autisme, som har brug for ekstra støtte i hverdagen. Jeg er omsorgspædagog for fire borgere.«

Hun tilføjer:

»Det går super fint trods omstændighederne. Det er super sjovt, udfordrende og meget meget nyt, så det er dejligt med et frisk pust i denne tid.

Stephanie fortæller, at hun derudover lige nu bor i et sommerhus med sin kæreste Jeff for ikke at bringe sin familie i smittefare, nu hvor de til dagligt arbejder med mennesker.

TV 2 er som bekendt startet forfra med deres populære 'Årgang 0'-serie.

I den nye omgang der er sat til få premiere i 2021 er børnene født i 2020.