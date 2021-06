Stephanie Siguenza fra 'Årgang 0' tog forlovelsesringen af fingeren, inden hun tog til Reality Awards onsdag aften.

Det var dog ikke, fordi hun skulle ud at score sig nogle flotte reality-fyre, slog hun fast over for B.T.

Tværtimod.

»Jeg er bange for, at den ryger af min finger i aften. Jeg er virkelig bange for at tabe den,« siger 'Årgang 0'-stjernen, der derfor havde hængt ringen i en kæde om halsen.

Stephanie Siguenza på den røde løber ved Reality Awards 2021. Foto: Martin Sylvest Vis mere Stephanie Siguenza på den røde løber ved Reality Awards 2021. Foto: Martin Sylvest

Med til festlighederne skulle den nemlig. Som et symbol på hendes forlovede, Jeff Henckel, der desværre ikke kunne være hendes kavaler ved showet.

»Han er derhjemme, fordi han er startet på studie og skal op i skole i morgen tidlig. Han kører fra Slagelse til Svendborg klokken 6, så det ville blive for sent,« siger Stephanie Siguenza, der selv arbejder som vikarpædagog på Autisme Center Vestsjælland i Slagelse.

»Jeg møder lidt senere. Jeg skal bare sidde på en kontorstol, så jeg kan lige klare den i morgen,« smiler hun.

En forlovelsesring er naturligvis også et symbol på bryllup. Men parret er ikke nået så langt med planlægningen. Der er derfor heller ikke en dato på plads.

Stephanie bor i dag hos sine svigerforældre med kæresten Jeff. Her ses de med familiens hund Aris. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Byrd Vis mere Stephanie bor i dag hos sine svigerforældre med kæresten Jeff. Her ses de med familiens hund Aris. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Byrd

Dermed må parret også vente med familieforøgelse, siger Stephanie Siguenza.

»Brylluppet kommer først. Der er ikke børn på vej lige nu, men jeg vil gerne have børn. Jeg er meget skruk. Jeg elsker børn, men vi tager det stille og roligt, og vi skal nok få børn på et eller andet tidspunkt.«

Sidste år fortalte 21-årige Stephanie Siguenza da også, at hun allerede havde nået en alder, hvor hun følte sig både mere moden og klar til børn, end hendes forældre var, da de fik hende.

Realitystjernen blev landskendt, da hendes dengang højgravide mor, Christina Siguenza, meldte sig til 'Årgang 0' som 17-årig.

Stephanie med to af sine fire yngre søskende, moderen Chrstina Siguenza og sin daværende stedfar, Martin Rohrberg, som i 2010 – to år efter dette foto – blev dømt for vold mod 'Årgang 0'-moderen. Foto: Uffe Weng Vis mere Stephanie med to af sine fire yngre søskende, moderen Chrstina Siguenza og sin daværende stedfar, Martin Rohrberg, som i 2010 – to år efter dette foto – blev dømt for vold mod 'Årgang 0'-moderen. Foto: Uffe Weng

»Mine forældre var unge og dumme, som min mor siger, og de har jo brugt sig selv som skræmmeeksempel på, at jeg ikke skulle få børn så tidligt som dem, og det har jeg lært af,« fortalte hun sidste år til B.T.

Hun hæftede sig her ved, at hun nu var to år ældre, end de var, da de blev forældre som 18-årige, og derfor ikke længere ville føle sig som 'ung mor', hvis hun fik børn nu.

»Men jeg vil gerne være nogenlunde ung mor. Jeg vil ikke vente, til jeg er næsten 30. Jeg vil gerne være nogenlunde frisk og kunne være med det meste af deres barndom. Men vi skal ikke have børn nu og her – men om et par år, når jeg er ældre og har mere styr på livet,« sagde hun sidste år til B.T.

Stephanie Siguenza og Jeff Henckel har kendt hinanden siden folkeskolen, men havde været kærester i tre år, da Jeff Henckel gik på knæ i oktober sidste år.

»Jeg gjorde vel det, alle gør. Jeg tudbrølede. Eller det vil sige, jeg spurgte allerførst, om det var en joke, og så sagde jeg, at det altså ikke var noget, man måtte lyve om,« fortalte hun til B.T. i den forbindelse.