Hvis det står til Stephanie, så bliver hende og Jeff forældre inden længe.

Til december kan Stephanie Siguenza og kæresten Jeff fejre 4-års dag, og der er ingen tvivl om, at det er den store kærlighed mellem det unge par, som har kendt hinanden siden folkeskolen. Derfor er Stephanie også parat til at tage det næste skridt i forholdet.

»Hvis det stod til mig, så fik vi et barn nu,« lød det kontante svar fra Stephanie flere gange, mens hun sendte kæresten et sigende blik under en live på Instagram mandag aften.

Her mødtes hun med Maria Mainz til en live-session, hvor de svarede på følgernes spørgsmål i øst og vest, mens de snakkede sammen, og det var altså ikke få gange under udsendelsen, at Stephanie stak til kæresten i håbet om at få børn indenfor den nærmeste fremtid.​

»Jeg har hele tiden sagt, at jeg skal have den første, inden jeg er 25,« afslørede 21-årige Stephanie og sagde også, at hun da håbede, Jeff var med på den plan. Men for hendes skyld måtte det altså gerne ske noget før.

»Jeg prøver at overtale ham hver evig eneste dag, for det er det bedste tidspunkt lige nu, hvor man er under uddannelse.«

Stephanie er endnu ikke begyndt at læse, men hun fortalte også i sin live, at hun har søgt ind på UCL i Odense, hvor hun har været til optagelsesprøve og håber på at komme ind på læreruddannelsen på fjernstudie.

Endnu er der dog ingen konkrete planer om at påbegynde projekt baby, fortalte Stephanie, som altså ikke har smidt sine p-piller, selvom hun sendte længselsfulde blikke over til Jeff i håbet om at overtale ham til snarligt at påbegynde projektet.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk