Christina Siguenza fra programserien 'Årgang 0' har tabt 13 kilo på tre måneder ved at lægge sin livsstil om.

Den 38-årige mor til årgang 0-barnet Stephanie var oppe på knap 100 kilo, da hun indså, at nu skulle der ske noget.

Hendes metode er meget simpel, men ikke desto mindre effektiv: Hun har droppet slik og er begyndt at powerwalke.

»Det var faktisk en kollega, som inspirerede mit. Hun stoppede med at spise sukker, og har tabt 14 kilo på et år. Så nu har jeg valgt at fjerne al sukker fra min kost, og det er først og fremmest det, der har gjort, at jeg har tabt de første 10 kilo«, siger hun til Billed-Bladet.

Vis dette opslag på Instagram Mig, min krop og mine vaner. Kære alle. Jeg står, lige nu, midt i en kamp. En kamp der handler om vilje og vaner. Tilbage i august måned, fandt jeg mig selv i en situation, hvor jeg ikke længere var glad for min krop. Jeg havde taget meget på. Ikke på en voldsom måde, men i små bidder. En lille smule, hele tiden. Årsagerne var mange. Travle hverdage, job, børn og i det hele taget livet som semi-alene forældre. Som så mange andre, har jeg nok for vane at vælge mig selv til sidst. Når arbejdet er udført, og der er sørget for børnene og huset står perfekt, så ser man om der er mere energi tilbage. Ofte er der ikke. Så i stedet falder man om på sofaen med kæresten eller finder en måde, at forkæle sig selv på. Nu er jeg ikke engang en sodavands drikker, slik spiser eller forbruger af alkohol. Men jeg har da laster, som alle andre. En stor bøf, en culotte steg eller fra tid til anden en Ritter sport med mørk chokolade og nødder. Og mangel på motion, kombineret med mine vaner, gjorde jeg havde mistet kontrollen. Jeg befandt mig et sted fysisk, hvor jeg ikke længere var glad for at være. Jeg tror på vi alle har en form for center. Et sted hvor vi mener vi hører til. Tager man et par kilo på, så ved man det godt. Sover man for lidt i en periode, så ved man det godt. Spiser man for mange chips, så ved man det godt. Men når overskuddet er lavt, så lader man denne gang smutte, samt den næste og den næste, og så og så er man på vej ned af en skæv vej. Uden rigtig at opdage det. I starten er der ikke så langt tilbage til ”mig”. Så forandrer man sit spejlbillede så det passer. ”jeg er jo også blevet ældre osv.”. Og langsomt forsvinder man fra sit center. Der hvor man har det bedst. I August tog jeg beslutningen. Nu ville jeg ikke mere. Ofte oplever jeg gennem mit arbejde som sygeplejerske, at der skal en alvorlig ting til, at mennesker ændrer vaner. En form for forskrækkelse. Jeg er rask og frisk på alle måder. Men da mine øjne landede på displayet i vægten, vågnede jeg. Så startede kampen. En kamp jeg nu vælger at dele med dig....... Forsættes i kommentarfeltet. #vægttab #morkroppen #motivationen #nokernok #dummevaner #nylivsstil Et opslag delt af Christina Siguenza (@christinasiguenza) den 29. Okt, 2019 kl. 5.55 PDT

Man kan følge hendes flotte udvikling på Instagram, hvor hun løbende lægger billeder og video op af sig selv. I opslaget herover kan man swipe og se et før/efter-billede af hendes krop.

Christina Siguenza vejer nu 85 kilo, og vil gerne tabe sig yderligere ti kilo.

»Det er ikke bare en kur, jeg er på, det er en livsstilsændring. Mit mål er at komme ned på 75 kilo, og mit delmål er, at jeg skal have tabt 15 kilo inden 15. december. Det tror jeg godt, jeg kan klare«, siger hun til Billed-Bladet.

Christina forklarer desuden, at hendes forlovede, Per, har været en stor hjælp til, at hun har kunnet gennemføre det flotte vægttab indtil videre.