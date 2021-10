I otte år havde Christina Siguenza, der er kendt fra 'Årgang 0', kraftige smerter.

Blandt andet var hun så invalideret, når hun havde menstruation, at hun ofte måtte sygemelde sig fra sit arbejde som sygeplejerske.

For år tilbage opsøgte hun endda sin læge på grund af pinen. Men hos den pågældende læge stod Christina Siguenza blot tilbage med følelsen af at blive anset som hypokonder.

'Men NEJ, det er IKKE normalt at have stærke smerter og bløde så meget, at man skal bruge to-tre bind ad gangen. Så her er mit råd til dig, der lider: 'Gå til lægen og gør det nu!', skriver hun i et opslag på Instagram.

Efterfølgende har hun erfaret, at det er de to tætbeslægtede underlivssygdomme, endometriose og adenomyose, der ligger til grund for hendes mangeårige smerter og ubehag.

Noget, hun slet ikke havde regnet med.

For at blive smerterne kvit tog hun for nylig sagen i egen hånd, da hun valgte at få bortopereret sin livmoder.

Operationen valgte hun, fordi hun i forvejen er steril.

Hvad er endometriose og adenomyose? Endometriose er en tilstand, hvor væv af samme type som slimhinden i livmoderen også sidder uden for livmoderen. Dette væv kan sidde i æggelederne, på æggestokkene, bughinden, tarme eller urinblæren og i meget sjældne tilfælde udenfor bughulen. Adenomyose bliver nogle steder kaldt 'intern endometriose' og er en sygdom, hvor slimhinden fra livmoderhulen vokser ind i livmoderens væg. Kilder: sundhed.dk og gynaekologen.dk

'Jeg har så fået nogle komplikationer efter min operation, men jeg skal nok komme mig,' skriver 'Årgang 0'-moren i opslaget, hvor hun ikke kommer yderligere ind på, hvilke komplikationer, der er tale om.

Efter operationen fortalte kirurgen hende, at hun havde op til flere sammenvoksninger. Eksempelvis var hendes blære »vokset godt sammen« med livmoderen.

Det på trods af, at man til forundersøgelser ikke har opfanget disse på ultralyd.

'Som fagperson ved jeg godt, at en ultralyd ikke viser alt. Men jeg ville ønske, at jeg havde talt med lægen tidligere og stået ved mine symptomer,' fortæller hun til sine mere end 32.000 Instagram-følgere.