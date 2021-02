'Ja, hun fik en flad, det erkender jeg. Men hun var selv ude om det, for hun råbte og skreg og skabte sig.'

Sådan forklarede 'Årgang 0'-moderen Christinas tidligere mand, Martin Rohrberg, sig for mere end et årti siden, da han var i retten for vold mod sin daværende hustru.

Nu deler Christina Siguenza et billede af sit forslåede ansigt fra tiden, som hun kalder en af de mørkeste perioder i sit liv.

'Dette billede er det eneste billede, som jeg har, hvor jeg er mærket, og det er fra lige efter, at jeg “slap væk”. Men på trods af det, blev jeg stadig overfaldet,' skriver hun i sit opslag, som kan ses længere nede i artiklen.

Arkivfoto af 'Årgang 0'-Stephanie med sin mor, Christina, sine fire yngre søskende samt sin daværende stedfar Martin Rohrberg. Foto: Uffe Weng Vis mere Arkivfoto af 'Årgang 0'-Stephanie med sin mor, Christina, sine fire yngre søskende samt sin daværende stedfar Martin Rohrberg. Foto: Uffe Weng

'Jeg har nærmest ingen billeder fra 2005-2008. Få billeder af børnene og lidt graviditetsbilleder. Men ingen fra hverdagen. Ingen af “os”. Det var der en grund til. Men dette billede tog jeg af mig selv i en stund hvor styrken i mig var stærk nok til at turde tage et simpelt billede,' fortsætter hun.

Christina Siguenza blev landskendt, da hun og resten af familien medvirkede i det populære TV 2-program 'Årgang 0'.

Her fortalte hun yderst lidt om det voldelige forhold med Martin, som hun deler sønnerne Romeo og William med, men i 2010 satte hun alligevel ord på det, fordi det blå øje afslørede, at der var noget i gære.

»Jeg ved, han har det dårligt, og jeg håber han får hjælp for drengenes skyld og sin egen,« lød det fra Christina dengang, hvor hun også fortalte, at hun fik det blå øje, mens Martin var på udgang fra fængslet på grund af en anden voldelig episode.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Christina (@kakaomyggen)

Christina Siguenza skriver i sit Instagram-opslag, at hun har delt det gamle billede, fordi hun mener, at det er vigtigt at tale om de svære tider, når man er kommet ud på den anden side.

'Det er netop her, at vi skal huske at dele, så vi kan give styrken videre til dem, der gennemgår svære tider, som du gjorde,' skriver hun.

'Årgang 0'-moderen delte sit opslag fredag, og det har i skrivende stund fået flere tusinde likes og utallige kommentarer, der hylder Christina Siguenza for sit mod.

Faktisk er der kommet så mange kommentarer, at hun ikke har haft mulighed for at svare alle. Hun har dog delt et råd til alle, der befinder sig i lignende situationer, men som endnu ikke har haft styrken til at komme ud på den anden side:

'Sørg for IKKE at forblive i den dårlige samvittighed overfor dig selv og dine nærmeste. Det kan ALDRIG blive din skyld!' skriver hun.