Den tidligere 'Årgang 0'-deltager har igen fundet kærligheden.

For syv måneder siden fandt Mathilde Beuschau fra ‘Årgang 0’ kærligheden efter bruddet fra sin ekskæreste Nick, som hun nåede at danne par med i et års tid. Det var slet ikke planlagt, men hun fik pludselig øjnene op for René, som var skiftleder på McDonalds.

»Han arbejdede også på McDonalds på det tidspunkt, så der mødte vi hinanden igennem. Han var lidt min chef. Da jeg startede, var jeg i hvert fald under ham dengang,« fortæller Mathilde, som nu også arbejder som skiftleder – dog i en anden farve skjorte end kæresten gjorde, da hun ikke er verificeret skiftleder endnu.

Selvom det godt kunne skabe en smule problemer mellem dem at arbejde i næsten samme stilling og så tæt sammen, så var Mathilde også glad for at kunne bruge så meget tid med kæresten. Det er dog slut nu, for han begyndte at læse til mejerist for en måned siden.

Samtidig flyttede det forelskede par dog sammen, og selvom hun savner ham på McDonalds, så er det også meget rart for parret at have hver sit arbejdsmæssige liv.

Bestod Ikea-testen

Det er ikke første gang, Mathilde bor sammen med en kæreste. For et år siden, da vi interviewede hende sidst, boede hun sammen med Nick. Forholdet sluttede dog kort tid efter, vi mødtes med dem, og denne gang er det noget helt andet at bo sammen med sin kæreste.

»Det er virkelig nemt, alt det med indflytning og sådan nogle ting har været så nemt. Altså, turene i Ikea var nemme, og det hele var nemt. Der har ingen diskussioner været omkring det ene og det andet, det har været så nemt at skulle bestemme sammen,« jubler Mathilde og fortsætter:

»Han er fantastisk, vi giver hinanden plads, og vi kan gøre, hvad vi vil, og vi stoler på hinanden, og det er bare så rart.«

Bor fem minutter fra mor og far

Selvom hun nu er flyttet hjemmefra og bor sammen med sin 24-årige kæreste, René, så er der ikke langt hjem til mor og far, hvis hun kommer til at savne dem.

»Vi bor faktisk kun fem minutter væk fra mine forældre. Det er megadejligt, at man lige kan komme forbi og sige hej og få aftensmad, og det er tæt på arbejdet, så det er meganemt,« fortæller Mathilde, hvis forældre også er glade for deres nye svigersøn.

»De er så glade, de elsker ham! Endelig har jeg fundet en kæreste, som mine forældre også er glade for.«

Vil stadig gerne være ung mor

Mathilde har tidligere fortalt, at hun gerne ville være ung mor, og med en 4-værelses lejlighed på 77 kvadratmeter er der god plads til at få børn, men det skal ikke være lige nu.

»Jeg vil gerne lige have min uddannelse i orden, og det vil René også gerne, men jeg vil stadig ikke være alt for gammel, når jeg bliver mor fastslår Mathilde, som starter på uddannelsen som handelsøkonom til sommer. Hun ved dog endnu ikke, hvad uddannelsen skal bruges til.«

»Det er egentlig bare for at få noget, jeg kan falde tilbage på. Om det bliver at fortsætte indenfor McDonalds og tage den hele vejen, altså, jeg vil gerne være restaurantchef på et tidspunkt, men om jeg så fortsætter indenfor den branche og kommer ind på hovedkontoret, det ved jeg ikke endnu,« slutter hun.

