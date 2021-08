»Jeg har været i indre krig med mig selv om, hvornår jeg skulle fortælle det, og hvordan jeg skulle fortælle det.«

Sådan lyder det fra den tidligere 'Årgang 0'-deltager Mathilde Beuschau i en story på Instagram, hvor hun har over 64.000 følgere.

Her afslører hun, at hun for en uge siden fik foretaget en brystforstørrende operation, men hun påpeger altså samtidig, at hun var meget i tvivl om, hvorvidt hun skulle være åben omkring det.

»Det er angstprovokerende at være en offentlig person,« forklarer hun til B.T. og uddyber:

»Når det ikke længere bare er ens familie og venner, man deler det med, men også 60.000 andre mennesker, så begynder man at spekulere over, hvad folk mon vil tænke, og om de vil kunne lide det.«

Noget tyder dog på, at den tidligere 'Årgang 0'-stjerne slet ikke havde behøvet at bekymre sig om folks reaktioner.

Hun fortæller i hvert fald, at hun har modtaget utallige søde og støttende beskeder, og indtil videre kun en enkelt kritisk.

Til spørgsmålet om, hvad der ligger bag hendes beslutning om at få opereret sine bryster større, svarer Mathilde Beuschau følgende:

»Jeg har i mange år ønsket noget mere feminint på min krop. Jeg er meget spinkel af bygning og i takt med, at jeg træner og spiser en bestemt kost, så er min fedtprocent dalet, og jeg er åbenbart bare en af dem, der mister brysterne som noget af det første.«

»Man kan jo godt træne sin brystkasse større, men jeg ville ikke have en brystkasse som en mand. Jeg ønskede lidt hjælp udefra,« fortsætter hun grinende.

Brystoperationen fandt sted 6. august, og derfor går der lige et par dage mere, før Mathilde Beuschau kan se det endelige resultat, men indtil videre er hun tilfreds.

»De er super flotte allerede. De er stadig meget naturlige og små, men bare så flotte. Jeg er meget glad.«

Ifølge 'Årgang 0'-stjernen er smerterne fra operationen også så små ved at gå i selv, hvilket betyder, at hun ikke længere har brug for sin kæreste Robins hjælp konstant.

»I dagene lige efter kunne jeg ingenting andet end at ligge ned,« siger hun og fortsætter:



»Jeg kunne ikke bevæge mig overhovedet og skulle for eksempel have Robins hjælp til at hive mine trusser op efter toiletbesøg og til at vaske mit hår og den slags. Så selvom han ikke har haft noget imod det, så synes jeg alligevel selv, at det er rart at kunne de ting selv igen,« afslutter hun grinende.