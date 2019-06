19-årige Mathilde Beuschau, der tidligere har mevirket i TV 2-programmet ‘Årgang 0’ fortalte i februar, hvordan hun havde fundet kærligheden i sin nye kæreste René.

Men nu er forholdet slut.

Det skriver Mathilde Beuschau på sin Instagram-profil.

‘Jeg har efterhånden fået en del spørgsmål angående Rene Thomsen og jeg. Ja, vi er ikke sammen længere. Vi snakker sammen, og der er ingen sure miner mellem os,’ skriver 19-årige Mathilde Beauschau i sin Instagram-story.

Hun skriver yderligere, at hun håber, folk vil stoppe med at spørge mere ind til bruddet.

Mathilde Beuschau mødte sin nu daværende kæreste René Thomsen, da de begge arbejdede på McDonald's.

Her var René chef for Mathilde, og de to udviklede altså et mere end kollegialt forhold til hinanden.

»Han arbejdede også på McDonald's på det tidspunkt, så der mødte vi hinanden igennem. Han var lidt min chef. Da jeg startede, var jeg i hvert fald under ham dengang,« fortalte Mathilde Beuschau til Realityportalen i februar.

Senere flyttede parret sammen i en lejlighed i København, men nu hvor forholdet er slut, leder Mathilde Beauschau efter en ny bolig.

På sin Instagram-profil spørger hun derfor sine følgere om hjælp til at finde et nyt sted at bo i København.

Mathilde Beuschau blev landskendt, da hun og hendes familie medvirkede i det populære TV 2-program ‘Årgang 0’. Familien trak sig dog fra programmet i 2007.

TV 2-serien 'Årgang 0' startede på TV 2 i år 2000 og havde sin sidste sæson i år.