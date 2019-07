Mathilde havde planer om at gøre karriere på McDonalds, men nu har hun sagt op på arbejdet.

Der er ingen tvivl om, at den tidligere ‘Årgang 0’-stjerne Mathilde Beuschau har mange ambitioner, når det kommer til sit karriereliv.

På trods af sine kun 19-år har hun allerede arbejdet sig højt op ad rangstien på McDonalds, hvor hun har arbejdet i knap fire år. Hun er nu skiftleder, men hun har tidligere fortalt til Realityportalen.dk, at hun stiler efter at stige yderligere i graderne og blive restaurantchef i fremtiden.

Det viser sig dog nu, at Mathilde har lagt den drøm på hylden. For nyligt besvimede hun nemlig på arbejdet, og det fik hende til at tage en ny beslutning omkring sit liv:

»Jeg faldt jo om på McDonalds for nogle uger siden, og jeg blev så efterfølgende sygemeldt, men det var meningen, at jeg skulle tilbage bagefter. Jeg havde det dog dårligt med at skulle tilbage, og jeg fik lidt angst omkring det, fortæller Mathilde til Realityportalen.dk.«.

»Tanken om at skulle tilbage var ikke særlig rar – måske fordi jeg havde besvimet, det er svært at sige, men jeg plejede at være glad for at være der, og når jeg ikke havde lysten til at komme der længere, var det ikke så rart at skulle tilbage. Så jeg besluttede mig for, at jeg var nødt til at gøre noget ved det, og derfor har jeg sagt op, fortsætter hun«

»Jeg har det rigtig godt med beslutningen. Det er nok noget af det bedste, jeg har gjort for mig selv i lang tid. Nu har jeg jo arbejdet på McDonalds i knap fire år, og jeg har ikke rigtig haft sommerferie i de år, fordi jeg har arbejdet fuldtid, så det her med at have en måned, hvor jeg ingenting skal, det er virkelig rart, fortæller hun«

»Især efter alt det, der har været sket. Man er nødt til at tænke på sit helbred, og nu hvor jeg har taget beslutningen, har jeg det meget bedre. Jeg skal ikke kunne sige, at jeg ikke kommer til at arbejde på McDonalds i fremtiden, for måske kommer jeg til at savne det, det må tiden vise. Det vil i så fald være en anden McDonalds, for så vil jeg hellere komme ud og møde nye mennesker. Jeg har jo været rigtig glad for at være der, men jeg synes bare ikke, det ville være så fedt at komme tilbage til det samme sted,« fortsætter hun.

Tilbage på skolebænken

Selvom Mathilde i øjeblikket nyder friheden, betyder det ikke, at hun skal fortsætte med at holde fri og slappe af. Hun har nemlig besluttet at vende tilbage til Niels Brock, hvor hun tidligere har gået, men som hun valgte at droppe ud af for at arbejde fuldtid på McDonalds i stedet.

»Jeg starter på Niels Brock igen efter sommerferien, så prøver jeg lige en gang mere. Jeg skulle jo have haft en handelsøkonom-uddannelse gennem McDonalds, men der skete mange ting, og det blev hele tiden trukket lidt i langedrag, og så tænkte jeg, at jeg hellere måtte tage sagen i egen hånd, så der skete noget. Jeg vil nemlig gerne have den studentereksamen. Så jeg ringede til Niels Brock og spurgte, om jeg måtte komme ind, og det måtte jeg gerne,« forklarer Mathilde til Realityportalen.dk.

»Så jeg starter på andet semester, så det kun tager halvandet år i stedet for to, fordi jeg bestod grundforløbet, da jeg gik der i første omgang. Det er ikke, fordi jeg lige nu ved, hvad jeg skal bruge det til, men jeg vil bare gerne have en studentereksamen, så jeg har et udgangspunkt. Og så tror jeg, at jeg gerne vil læse på CBS, men nu må vi se, hvordan jeg har det om halvandet år,« uddyber hun.

