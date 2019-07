19-årige Christian Elhauge, der er kendt fra det populære TV2-program 'Årgang 0', blev student for godt en måned siden.

Og nu afslører den unge tidligere tv-stjerne, hvad han skal bruge de kommende år på.

Christian Elhauge har planlagt at holde et eller to sabbatår, og dem vil han blandt andet bruge på at uddanne sig til guide.

'Jeg skal bruge mine sabbatår på først at gennemføre guideskolen og derefter være guide i diverse sæsoner,' skriver Christian Elhauge i en besked til B.T.

Christian Elhauge og familien – dengang Christian blot var 13 år. Foto: Thomas Marott / TV2

'Jeg vil gerne ud og opleve verden, og så var det en god kombination med et fedt job, som jeg sikkert også lærer en hel del af,' forklarer den 19-årige videre.

Christian Elhauge fortæller, at han starter på guideskolen Service og Co. 3. oktober i Barcelona, men derfra ved han ikke, hvor rejsen går hen.

'Jeg har ikke nogen specifik destination, men helst et varmt land, så er jeg glad,' lyder det fra Christian Elhauge, der da også har haft spansk i gymnasiet og tidligere har luftet tanker om at rejse efter gymnasiet.

Han ved heller ikke endnu, hvad livet skal byde på, når sabbatårene er slut.

Tusinde tak til kaptajnen for en fantastisk tur!

'Jeg har ingen planer på længere sigt, men håber, at mine sabbatår måske vil give mig nogle ideer til, hvad jeg vil,' skriver den kommende guide-elev, der blev student fra Marselisborg Gymnasium 26. juni på sin fødselsdag.

Den i dag 19-årige Christian Elhauge er stort set vokset op i rampelyset. Fra 2006 har han sammen med sin familie medvirket i 'Årgang 0' på TV2, hvor hele Danmark har kunnet følge Christian Elhauge, fra han var bare seks år og frem til hans studenterår.

Det sidste afsnit af det populære program blev sendt i februar i år, og dermed er Christian Elhauge nu for første gang i mange år fri for kameraer. Der er umiddelbart ikke planer om at lave mere tv med de 'originale' deltagere fra 'Årgang 0', men TV2 har tidligere på måneden meddelt, at man har planer om at finde nye familier, der kan gentage succesen.

»Vi har besluttet at starte helt forfra med en ny 'Årgang 0', som denne gang hedder 'Årgang 2020'. Det har vi gjort, fordi 'Årgang 0' er blevet en kæmpestor historie for TV2,« sagde TV 2-redaktør Mette Heiberg til tv2.dk i starten af juli.