24-årige Mads Eg Andersen kan kalde sig en suveræn vinder af 'Den store bagedyst 2020' efter en finale, hvor han en sjælden gang blev presset. Undervejs har han måttet afbryde sit studie, svare på kærlige fanbeskeder og overveje fremtiden.

Tillykke med sejren. Hvordan er det at kunne kalde sig vinder af 'Den store bagedyst'?

»Tak! Det er sgu vildt.«

Var du nogensinde i tvivl om sejren? Du vandt jo syv ud af ni hemmelige udfordringer og fik mesterbagerforklædet fire gange.

»Haha, ja det er rigtig nok. Altså, jeg havde nok aldrig følelsen af, at jeg skulle ryge ud, men jeg har godt kunnet fornemme, når jeg ikke ville blive ugens mesterbager. Da jeg havde min streak (han vandt fire programmer i streg, red.), der tænkte jeg, at det ikke var urealistisk, at jeg kunne vinde det hele.«

Hvem synes du skulle have vundet 'Den store bagedyst'?

Du virkede lidt presset i finalen, da du skulle lave glace?

»Ja, det var så ærgerligt, for i program et og tre var det jo gået super, og jeg kan også godt normalt finde ud af det. Men tørisen begyndte bare at boble, og så fik det en ujævn overflade. Der ramlede det hele kort for mig.«

Hvordan har det været at blive kendt som 'Mads fra 'Den store bagedyst'?

»Det har været sjovt. Jeg var lige nede i byen (før B.T. ringede, red.), og folk kigger en del. Jeg kan næsten ikke lade være med at grine, fordi jeg synes, det er lidt sjovt. Der har heldigvis kun været gode oplevelser.«

Har du fået tilbud fra kvindelige seere?

»Det har jeg, men det er stilnet lidt af nu. Jeg tror, det først var i program fem, at det kom frem, at jeg har en kæreste, så i starten var der da godt gang i biksen. Der var dem, der skrev direkte, at jeg så sød ud, og om vi skulle mødes til en kop kaffe. Dem har jeg ikke svaret, for hvad skulle jeg svare? Så er der de andre, som har startet med at skrive 'jeg hepper på dig', og dem har jeg altid svaret tilbage med et tak. Men så kan de godt finde på at skrive videre, og så må jeg jo desværre skuffe dem. Sådan er det.«

Hvor står dit trofæ henne i dag?

»Det er gemt væk inde bagerst i et skab i et viskestykke (B.T. ringede tidligere på ugen, da sejren stadig skulle holdes hemmeligt, red.), men jeg har en hylde, hvor jeg tror, den skal stå. Jeg har en lille lejlighed, så man skal nok komme til at kunne se den.«

Kunne du tænke dig at lave mere tv i fremtiden?

»Nej, da jeg tilmeldte mig, regnede jeg heller ikke med at komme med. Jeg troede ikke, jeg ville være god på tv. Jeg tænkte, at det måske ville trække op, at jeg havde et vist niveau i forhold til, at jeg er så ung. Så det var vildt, da jeg kom med, men jeg tror umiddelbart ikke, at jeg vil lave mere. Så skulle det måske i stedet være noget med at holde oplæg, arrangere kurser eller indgå samarbejde med fx et chokolade-firma.«

Du satte dit molekylærbiologi-studie på standby i foråret for at kunne koncentere dig om 'Den store bagedyst'. Hvad er status med det?

»Jeg er tilbage på studiet. Jeg skrev min bachelor i sommerferien, og nu er jeg så startet på kandidaten.«

Mads Eg Andersen bor til daglig i Aarhus. Han er den niende vinder af 'Den store bagedyst'.