Thomas Evers Poulsen har nu for anden gang vundet 'Vild med dans' med en skuespiller fra 'Badehotellet'.

Første gang vandt han i 2015 med Ena Spottag, og fredag aften kunne han så løfte trofæet med Merete Mærkedahl.

Thomas Evers Poulsen vandt også 'Vild med dans' i 2005, så han har tidligere joket med, at han ifølge statistikken først burde vinde næste gang i 2025.

B.T. fangede de glade vindere efter sejren:

Thomas du burde jo først vinde i 2025. Hvad gik der galt?

T: »Ja, haha. Merete!«

Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen vinder Vild med Dans finalen 2020. Finalen i Vild Med Dans i København lørdag den 19. december 2020. Programmet bliver sendt på TV2, hvor kendte par dyster mod hinanden. Finalen er program 12 i showets sæson nummer 17. **POOL via Ritzau Scanpix: Anvendelser faktureres ikke** (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix/pool) Foto: Martin Sylvest Vis mere Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen vinder Vild med Dans finalen 2020. Finalen i Vild Med Dans i København lørdag den 19. december 2020. Programmet bliver sendt på TV2, hvor kendte par dyster mod hinanden. Finalen er program 12 i showets sæson nummer 17. **POOL via Ritzau Scanpix: Anvendelser faktureres ikke** (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix/pool) Foto: Martin Sylvest



Hvordan er det at kunne kalde sig vindere af 'Vild med dans' 2020?

M: »Fuldstændig fantastisk! Vi har brugt så mange timer og energi og tid væk fra vores familier. Det er ligesom en sportspræstation. Man kunne jo også se på de stakkels håndbolddamer, hvor meget det betyder, når man pludselig ryger ud. Det betyder bare enormt meget, når man lægger liv og sjæl i noget, og man bruger sin krop. Man er udmattet.«

T: »Jeg vil gerne lige sige, at håndbolddamerne faktisk sendte os en instagram-besked, at de heppede på os, så det var virkelig fedt. Så nu håber vi også, at de får bronze.«

Udover støtte fra håndboldholdet, hvorfor tror I så, at I to matchede så godt at I løb med sejren?

M: »Det var der heller ingen, der vidste fra start af. Det er et sats, man tager på produktionen. De har prøvet at matche folk op. De har ramt plet med noget. Vores personlighed har matchet godt.«

T: »Når vi går ind i noget, gør vi det 100 procent. Vi er begge følsomme og måske også en lille smule jyske. Merete er meget jysk! Jeg tror bare, der er mange klodser, der for mig faldt på plads.«

M: »Vi er også meget ambitiøse begge, meget ydymge og har meget respekt for hinanden. Jeg tror, den respekt har gjort, at vores samarbejde var så godt. Vi har også delt nogle personlige ting. Vi er blevet hvirvlet ind i hinanden lidt dybere, følelsesmæssigt for eksempel omkring Knæk Cancer-ugen.«

Thomas, du blev også meget berørt i finalen og sagde også, at du ikke gad tude på tv. Hvad var det, der ramte dig?

T: »Det var bare. …Jeg har lavet 'Vild med dans' i 15 år nu og stadig at kunne opleve en glæde og tilfredshed ved at få lov til at gøre det. Og så ovenikøbet få en dansepartner som lægger lige så meget i det som jeg gør. Og så at det var ved at være slut. Der er mange følelser, der løber igennem og ud af en.«

Har du egentlig nået at få set alle afsnit af 'Badehotellet' Thomas? (Han havde før denne sæson ikke fulgt med).

M: »Nej!«

T: »Jeg har fået set noget af det. Jeg er kommet i gang. Jeg så godt (I B.T.s liveblog, red.), at der var blevet spurgt, om folk tror, jeg havde fået set det hele, haha.«

Der er åbenbart noget med dig og 'Badehotellet'-skuespillere, der en god kombination i 'Vild med dans'.

T: »Ja, åbenbart ja.«

Hvad skal I nu?

M: »På mandag skal vi være sammen igen. Der skal vi i 'Go' Morgen Danmark', og det glæder jeg mig til.«

T: Og ja jeg skal ud og købe julegaver.

M: »Så skal vi også møde hinandens familier. Det har vi ikke fået gjort. Vi har været meget påpasselige med pandemien.«